Mandatul lui Bogdan Licu la şefia Parchetului General a fost prelungit cu şase luni. Horaţiu Radu a fost numit adjunctul procurorului general

În luna aprilie, după pensionarea lui Augustin Lazăr, CSM îl numise interimar, pentru două luni pe Bogdan Licu. Acesta a fost cel de-al doilea adjunct al lui Augustin Lazăr, informează ziare.com

În acelaşi timp, la DIICOT, CSM a a numit-o pe Oana Schmidt Haineala ca interimar, pentru 6 luni, în funcţia de procuror şef adjunct.

CSM a mai hotărât ca procurorul Răzvan Horatiu Radu sa devina adjunctul lui Licu la sefia Parchetului General

Bogdan Licu este procuror din 1996 si a activat la parchetele din Bucureşti. A fost membru in CSM in perioada 2006-2012. A ocupat funcţiile de prim-adjunct al procurorului general (2013-2016) si adjunct al procurorului general (2016-prezent). În martie 2016, Bogdan Licu a renunţat la titlul de doctor, după ce a fost acuzată de presă că a plagiat lucrarea de doctorat. Bogdan Licu a obţinut titlul de doctor cu lucrarea „Corupţia - risc major la adresa securităţii naţionale" sub coordonarea lui Gabriel Oprea.

Răzvan Horaţiu Radu a fost agentul guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene timp de 11 ani, pana a fost demis, anul trecut, de premierul Viorica Dancilă. Acesta este magistrat de cariera si a fost numit la 1 august 2007 subsecretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Externe, agent guvernamental al României pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului. In 2011, a fost numit agent guvernamental la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene si la Tribunalul UE, de la Luxemburg. Răzvan-Horaţiu Radu a urmat cursurile Institutului Naţional al Magistraturii (2001-2003), după care a fost numit procuror. Din anul 2006, Razvan-Horatiu Radu a deţinut, in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, funcţia de sef al Serviciului de Integrare Europeana si Programe Phare, (ulterior Serviciul de Afaceri Europene si Relaţii Internaţionale), îndeplinind aceasta funcţie pana la numirea sa la Ministerul Afacerilor Externe.

Oana Schmidt Haineala a fost considerata unul dintre principalii sfătuitori ai lui Tudorel Toader, pe vremea când acesta ocupa poziţia de ministru al Justiţiei. De altfel, ea a ocupat in 2017 funcţia de secretar se stat in Ministerul Justiţiei, dar a fost retrasa din acest post de CSM, la solicitarea procurorului general Augustin Lazar, in contextul scandalului emiterii Ordonanţei 13.

