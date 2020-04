Ludovic Orban, în vizită de lucru la Institutul Cantacuzino: Aici se fac 500 de teste COVID-19  pe zi. Preţul măştilor chirurgicale ar putea fi plafonat

"Laboratorul în care se fac testele COVID-19 are o capacitate de 500 de teste pe zi. Aceasta va creste până la 1000 de teste pe zi", a declarat premierul, într-o declar;ie de presă.

- Am efectuat o vizita la Institutul Cantacuzino pentru a vedea situatia de la institut. Ne-am pus la curent cu proiectele institutului. In privinta laboratorului pe care capacitate de 500 de teste pe zi care poate fi crescuta in functie de necesitati.

- Am vizitat laboratorul de biosecuritate care e functional. Unele aparate sunt in curs de montare. Exista mai multe proiecte. Luarea productiei vaccinului antigripal. Este in curs de pregatire un nou produs care va fi lansat pe piata. Un imuno modulator care regleaza nivelul de anticorpi din organism. E un proiect mare care urmeaza sa fie finantat din fonduri europene.

- Preocuparea noastră a fost să susţinem poducători români care să producă astfel de măşt chirurgicale. Pre'ul ar putea fi plafonat. Pana la 15 mai trebuie sa producem cantitati suficiente. UNIFARM are cantitati mari, peste 4 milioane de masti. La ora actuala suntem mult mai bine in privinta asta. Vreau sa multumesc emag pentru efortul facut pentru achizitonarea de masti.

- Exista o dezbatere foarte serioasa in societatea romaneasca în privinţa aplicaţiei pentru monitorizarea celor aflaţi în carantină. Ne indreptam spre finalul starii de urgenta. Urmeaza sa se faca analize cu privie la contextul epidemiologic. Si daca vor exista aplicatii ele nu vor fi folosite decat cu acordul cetateanului.

- N-am luat o decizie in privita pasaportului de sănătate pentru cei care au dobândit anticorpi Orice decizie trebuie privita în context european. Noi trebuie sa ne uităm cu mare atenţie la celelate ţări.

- Suntem în curs de elaborare a unui plan de repornire a economiei. Stabilim un mecanism de evaluare a fiecarei măsuri.

Redeschiderea şcolilor

- Decizia de redeschidere a şcolilor va fi luata de contextul epidemiologic. Aş prefera să nu vă prezint niciun plan acum. Se analizează care sunt nevoile. Va trebui sa asigurăm măşti pentru toţi copii şi pentru toate cadrele didactice.