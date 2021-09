Judecătorii CAB dau termene zilnice în dosarul de evaziune fiscală al lui Leo de la Strehaia, al cărui termen de prescripţie este 2 octombrie

La termenul din 14 septembrie, avocata Ana Mihaela Angheluş, apărătoarea lui Gheorghe Gheorghe, vărul lui Leo de la Strehaia, judecat şi el în dosar, a intrat în autoizolare la domiciliuşi a solicitat amânarea procesului pe motiv că un alt avocat din dosar, Andrei Necea apărătorul Mariei Mihai, mama lui Leo de la Strehaia a fost confirmat cu COVID-19 pe 13 septembrie, conform G4Media.

Astfel că judecătorii au impus avocaţi din oficiu pentru apărarea inculpaţilor, dar avocaţii aleşi, izolaţi la domiciliu, protestează susţinând că se încalcă dreptul la apărare al clienţilor lor. Până la urmă, instanţa a acordat un nou termen pe 15, apoi pe 20 septembrie, conform portalului just.ro, când procesul s-ar putea desfăşura în prezenţa unor avocaţi din oficiu, dacă avocaţii aleşi nu revin din izolare. Avocaţii aleşi susţin că trebuie să rămână în autoizolare până pe data de 26 setpembrie 2021.

Pe 27 iulie acest an, Ion Stelică Mihai, mama lui, Maria Mihai zisă Patroana, fratele vitreg, Ioan Mihai zis Mex, şi vărul, Gheorghe Gheorghe, au fost condamnaţi la câte 3 ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală, mai exact tentativă la la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor şi complicitate la această tentativă.

În septembrie acest an, Leo de la Strehaia a fost condamnat la un an şi jumătate de închisoare pentru înşelăciune într-un alt dosar penal, iar fiul lui, la un an şi 2 luni de închisoare cu suspendare, însă decizia nu e definitivă.