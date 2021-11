Halele Centrale Obor, „desfiinţate“ de Protecţia Consumatorilor. Clienţii habar nu aveau ce cumpără VIDEO

În urma acestui control-fulger în Halele Obor, celebre în Capitală pentru că reprezintă cea mai mare piaţă din oraş, inspectorii de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor au fost retrase de pe piaţă tone de produse alimentare nesigure, în general carne, produse din carne şi produse lactate. În acelaşi timp, s-a decis închiderea halelor până la remedierea problemelor. „În această unitate, reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor au dispus măsura de oprire temporară de prestări servicii”, scria, marţi, pe afişul de la intrarea în hală.

În total au fost controlaţi 26 de operatori economici, cărora le-au fost aplicate 30 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de 365.000 de lei, şi două avertismente. De asemenea, au fost dispuse măsuri complementare, respectiv: oprirea definitivă de la comercializare şi retragerea din circuitul consumului uman a cantităţii totale de circa 11,5 tone de produse alimentare nesigure, în general carne, produse din carne şi produse lactate, oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 25 de operatori economici şi propunerea închiderii unităţii pe o durată de cel mult 6 luni pentru societatea care administrează Halele Centrale Obor.

„Practic, unii comercianţi ţineau produsele din carne la temperatura mediului ambiant. Alţii le aveau în frigidere, dar acestea erau pline de rugină, resturi alimentare, acumulări de gheaţă murdară şi mucegai. În plus, multe dintre produse erau expirate. Cel mai mult m-au impresionat oamenii care veniseră în piaţă la cumpărături şi vedeau, odată cu noi, mizeria pe care o descopeream în galantare. Nu ne venea să credem; nici nouă, nici lor. Vreau să subliniez un lucru foarte important: niciodată nu ne-am dorit închiderea activităţii unui operator economic. Nu acesta este scopul nostru! Dar mesajul este unul foarte scurt: Faceţi curăţenie, respectaţi reglementările în vigoare şi, astfel, vă puteţi relua activitatea. Alegerea este doar a operatorilor economici. Curăţenia în spaţiile comerciale, vitrine igienizate şi conforme sau depozitarea corectă amărfurilor sunt lucruri absolut normale, nu excepţii. Sănătatea oamenilor nu se negociază, iar noi manifestăm toleranţă zero faţă de cei care arată respect zero consumatorilor”, a declarat Mihai Culeafă, preşedintele ANPC.

Sorin Mierlea, preşedintele InfoCons, spune că autorităţile au făcut un pas mare luând la control zone comerciale din proximitatea pieţelor. „Pieţele sunt în administrarea primăriilor şi de obicei prin acele zone controlează mai mult poliţia locală cu rezultate mai modeste. Acum, cei de la Protecţia Consumatorilor au luat şi aceste zone comerciale în vizor, şi bine fac, pentru că cetăţenii apelează din ce în ce mai mult la astfel de magazine datorită preţurilor mai bune. Oricum, cetăţenii trebuie să fie atenţi la ce cumpără mai ales în zonele cu vitrine frigorifice, pentru că surprizele pot fi extrem de neplăcute. Nu în ultimul rând, oamenii trebuie să ceară şi să păstreze bonul fiscal, pentru că numai aşa pot depune ulterior o plângere oficială”, a precizat Sorin Mierlea.