G4Media: Dragoş Săvulescu a fost eliberat de poliţia italiană. Ce a declarat omul de afaceri

Audiat de autorităţile italiene, Dragoş Săvulescu a declarat că decizia de condamnare la 5 ani de închisoare ar fi „rezultatul controlului exercitat de serviciile secrete din România asupra judecătorilor şi instituţiile acestui stat” conform surselor G 4Media . Acesta a mai precizat că sentinţa de condamnare ar conţine fapte ce nu corespund realităţii şi că ar fi fost dată doar pentru pedepsirea lui pentru motivul că nu s-a supus regimului din România. Potrivit surselor G4Media.ro, Săvulescu a mai declarat că viaţa lui ar fi pusă în pericol în cazul unei predări către ţara noastră.

Fostul acţionar al echipei Dinamo ar fi cerut să nu fie extrădat în România din cauza condiţiilor din penitenciar. Instanţa a ţinut cont de declaraţia dată de Săvulescu potrivit căreia a fost de bună credinţă, s-a predat şi nu intenţionează să mai fugă, au mai precizat sursele menţionate. Chiar dacă este lăsat în libertate, autorităţile române continuă procedura de aducere în ţară a lui Dragoş Săvulescu, însă deocamdată nu este stabilit vreun termen de judecată pentru extrădare, conform aceloraşi surse.

Dragoş Săvulescu, omul de afaceri condamnat în februarie 2019 la 5 ani de închisoare în dosarul retrocedărilor ilegale din Constanţa şi fugit din ţară, s-a predat pe 13 ianuarie autorităţilor la o secţie de poliţie din Napoli (Italia), unde a şi fost arestat, au declarat pentru G4Media.ro surse din poliţie. Săvulescu a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru complicitate la abuz în serviciu. El a fost acuzat că a făcut parte din grupul infracţional organizat care ar fi reuşit să prejudicieze statul cu 112 milioane de euro prin implicarea ilegală în retrocedarea de plaje şi faleze în Constanţa şi Mamaia.

Acuzaţiile aduse lui Săvulescu

Procurorii anticorupţie au stabilit că Emil Dragoş Săvulescu, împreună cu Cristian Borcea şi Georgică Giurgiucanu au prejudiciat statul român şi municipiul Constanţa cu 28 de milioane de euro. Prin intermediul societăţii „Holiday Club Neptun” SA. Săvulescu şi Giurgiucanu ar fi intrat, ilegal, în posesia unor drepturi succesorale ce aparţineau unei persoane în vârstă – Ivonne Aline Buzescu-Movilă. Aceasta moştenise proprietăţi impresionante în Bucureşti şi Constanţa şi lăsase partea sa din moştenire Academiei Române, printr-un testament încheiat în primăvara anului 2001.

Cu ajutorul unui notar, Săvulesu şi Giurgiucanu au pretins că sunt mandatari ai moştenitoarei şi au cerut Primăriei Constanţa să intre în posesia unor suprafeţe de teren de 12.500.000 de metri pătraţi. Ulterior, au vândut drepturile succesorale unor cunoscuţi sau rude, la preţuri foarte mici. Unul dintre cei care au primit o parte dintre drepturile succesorale a fost Cristi Borcea.

Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie i-au condamnat la pedepse grele cu închisoarea pe inculpaţii celebri din dosarul DNA al retrocedărilor fictive de terenuri de pe faleza din Constanţa şi Mamaia. Condamnările sunt definitive. Astfel, Radu Mazăre a fost condamnat la nouă ani de închisoare cu executare, Nicuşor Constantinescu – 5 ani de închisoare, Cristi Borcea – 5 ani, Dragoş Săvulescu – 5 ani şi jumătate, notarul Aurel Jean Andrei (soţul judecătoarei Laura Andrei, fosta şefă a Tribunalului Bucureşti) – 2 ani cu suspendare. Instanţa a decis şi confiscarea plajelor din Mamaia retrocedate ilegal. Dosarul ”Retrocedărilor” a fost trimis în judecată în 28 octombrie 2008 şi, după 10 ani de tergiversări, a devenit cel mai vechi dosar de corupţie din instanţele româneşti, potrivit Info Sud Est.

Cine este Dragoş Săvulescu

Emil Dragoş Săvulescu are 45 de ani şi a fost acţionar al Clubului de Fotbal Dinamo. A cochetat cu actoria, a fost iubitul Mădălinei Ghenea şi s-a însurat de curând cu fosta Miss Albania, Angela Martini. A făcut bani din tranzacţii imobiliare, după cum singur declara într-un interviu din Evenimentul zilei, din 2013: „Am făcut bani 70-80% din imobiliare. Înainte de boom! Am vândut casa profei de biologie şi am rămas cu 3.000 de dolari. De două mii mi-am luat un Opel Kadett. Eram singurul băiat ce venea la şcoală cu maşina. O umpleam cu fete la întors!”, declara Săvulescu în urmă cu şaptee ani.

Singura firmă în care apare numele său este cea care administrează Clubul Dinamo. În 2012 se afla în companie alături de Ionuţ Negoiţă, fratele primarului sectorului 3, Cristian Borcea sau Nicolae Badea, dar renunţă un an mai târziu, în 2013.

În 2015, Geta Săvulescu, mama lui Dragos Săvulescu, obţinea, în instanţă, în calitate de mandatar, despăgubiri consistente pentru proprietarii terenurilor din parcul Verdi. A dat în judecată Primăria Capitalei pentru că adevăraţii proprietari – Camelia Coman Zărescu, Liviu Traian Poenaru, Eugenia Franţ şi Ion Tudor ar fi fost lipsiţi de exerciţiul folosinţei terenurilor în perioada 2011-2015. Instanţa i-a dat dreptate în 2016 şi a acordat despăgubiri ce însumează 660 de mii de euro, la care se adăugau dobânzi penalizatoare. Până la punerea în aplicare a sentinţei, primăria este obligată să plătească 2 euro/mp lunar, adică 67.430 de euro. Decizia nu era însă defnitivă, după cum rezultă de pe portalul instanţelor de judecată.

În iunie, Consiliul General al Municipiului Bucureşti a votat acordul de principiu pentru începerea negocierilor pentru cumpărarea suprafeţelor de teren din Parcul Verdi. Era vorba despre un teren de 33.715 mp divizat în şase parcele. Cele mai mari suprafeţe erau deţinute de Dragoş Săvulescu şi de un controversat om de afaceri iranian, Manochehr Saadi-Sohi. Acesta este fostul patron Antrefrig şi a avut o afacere controversată în Cartierul Francez (detalii aici).

Pe 6 septembrie anul trecut, Consiliul General al Capitalei a votat cu două treimi, şi cu câteva abţineri din partea consilierilor USR, cumpărarea de la Săvulescu a terenului din Parcul Verdi la un preţ de aproape 50 de milioane de euro. Asta după ce o comisie îl evaluase la 26,4 milioane de lei, preţul pieţei. Explicaţia era că legea fusese modificată de puţină vreme şi se aplicau aceleaşi preţuri şi pentru terenurile fără utilităţi. Nu există date care să confirme dacă Dragoş Săvulescu a intrat în posesia banilor.