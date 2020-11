Dragoş Săvulescu, condamnat în ţară, îl critică pe Predoiu pentru că s-a luat de justiţia din Italia: „Propria ogradă colcăie de abuzuri şi nu anchetaţi nimic“

Dragoş Săvulescu a fost condamnat la 5 ani şi jumătate de închisoare în România, în dosarul retrocedărilor ilegale de pe litoralul ţării noastre, însă pedeapsa omului de afaceri a fost preschimbată de către justiţia din Italia, care a transformat-o într-una cu suspendare.

Săvulescu spunea încă de săptămâna trecută că pedeapsa sa a fost preschimbată, iar ieri a venit şi confirmarea lui Cătălin Predoiu, ministrul Justiţiei, care a spus că este dezamăgit de cele întâmplate.

„Nu îmi ascund dezamăgirea faţă de un astfel de verdict. În general, sunt foarte rezervat să comentez dosare şi soluţii pronunţate în instanţă din motive pe care nu vreau să le dezvolt, dar Italia e ceva mai departe. Mă îndoiesc că o declaraţie de-a mea ar putea să fie interpretată ca o presiune asupra Justiţiei italiene, dar poate aude ministrul italian de justiţie. Suntem extrem de dezamăgiţi de o astfel de dezlegare a cererii de extrădare adresată de Curtea de Apel Bucureşti” a fost mesajul lui Predoiu.

Scrisoarea lui Săvulescu

Răspunsul lui Dragoş Săvulescu nu a întârziat foarte mult, acesta postând astăzi o scrisoare deschisă pe Facebook, în care i se adresează ministrului Predoiu, conform Libertatea .

„Stupefiat, am aflat din presa despre comentariul facut astazi intr-o conferinta de presa referitor la situatia mea juridica. Dumneavoastra, in calitate de Ministru al Justitiei v-ati exprimat “dezamagirea” fata de decizia instantei italiene in cazul meu iar apoi ati scapat “porumbelul” spunand “…Poate aude Ministrul italian al justitiei”. !!!”.

Săvulescu încheie: „Cam ce asteptari aveti, domnule ministru al justitiei din Romania, de la omologul dvs. din Italia?? Asteptati o interventie in actul de justitie sau chiar eventual o ancheta in actul de justitie din Italia in conditiile in care propria ograda romaneasca colcaie de abuzuri si nu anchetati nimic???? In mod evident, v-a luat gura pe dinainte si ne-ati spus tuturor cine sunteti, cum intelegeti justitia si de ce nu avem Justitie reala in Romania!”