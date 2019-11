Dosarul Colectiv. Piedone, declaraţie uluitoare: Dacă în club erau şi copiii mei, la fel v-aş fi spus, că nu am greşit

Procurorul a cerut pedeapsă orientată spre maximum pentru Piedone. Cristian Tudor Popescu este acuzat de abuz în serviciu, a declarat, luni seara, în faţa instanţei, că se consideră nevinovat.

„În educaţia pe care am primit-o am învăţat să spun adevărul, să nu mint şi să recunosc unde am greşit. Am spus adevărul şi nu am ce să recunosc pentru că în situaţia de faţă nu am greşit cu nimic. Dacă în seara aceea în club erau şi copiii mei, la fel v-aş fi spus, că nu am greşit. Dacă cineva mă consideră vinovat, să îi considere şi pe cei peste 300 de primari care au semnat la fel ca mine”, a spus fostul primar al Sectorului 4.

Pedeapsa maximă e de 15 ani.

Piedone şi cei trei foşti angajaţi ai Primăriei ar fi mis să verifice autorizaţiile clubului Colectiv, iar urmările nu sunt doar pierderile de vieţi omeneşti, ci şi profitul necuvenit: 62 milioane de lei.

Parchetul a mai cerut instanţei să aibă în vedere că inculpaţii nu şi-au recunoscut vinovăţia.

Dezbaterile în dosarul Colectiv continuă, miercuri, la Tribunalul Bucureşti.

În dosarul Colectiv, au mai fost trimişi în judecată şi pompierii Antonina Radu şi George Petrică Matei, acuzaţi că ştiau că acel club funcţionează fără autorizaţii de securitate la incendii şi au ignorat acest lucru.