Doamna Maia Sandu a avut amabilitatea de a-mi acorda un interviu în Palatul Parlamentului din Chişinău, Luni, 10 Iunie 2019. Acesta este, după ştiinţa mea, primul interviu acordat de domnia sa, în calitate de premier, presei din România, presă care, trebuie să remarc, este absentă în Chişinău.

Marius Diaconescu: În primul rând să îmi spuneţi, vă rog frumos, ce loc ocupă România, mai bine zis relaţiile dintre Republica Moldova şi România, în programul Dvs. de guvernare, respectiv care este punctul Dvs. de vedere faţă de evoluţia acestor relaţii?

Maia Sandu: România este avocatul principal al Republicii Moldova în procesul de integrare europeană, în procesul de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Evident că noi contăm foarte mult pe sprijinul autorităţilor de la Bucureşti, noi contăm pe creşterea investiţiilor din România în Republica Moldova. Sunt foarte multe domenii în care cooperarea trebuie aprofundată. Atunci când am fost la Ministerul Educaţiei am încercat şi am iniţiat mai multe proiecte. Există o sumedenie de tergiversări pe proiecte foarte importante, gazoductul Iaşi-Ungheni, pe subiecte care ţin de o autostradă, care ar uni Chişinăul de cele mai importante oraşe ale României. Sunt proiecte concrete. Foarte importantă interconectarea electroenergetică, despre care se vorbeşte de ani de zile şi care ne-ar oferi nouă o alternativă de asigurare cu energie electrică, ca să nu mai existe această dependenţă de Transnistria şi implicit de Rusia. Proiecte concrete despre care s-a discutat foarte mult, dar la modul practic s-a făcut foarte puţin şi eu personal cred că motivul sunt interesele celor care au fost la guvernare, pentru că în special în sectorul energetic s-au făcut foarte mulţi bani prin scheme de corupţie şi de aceea nu a fost un interes autentic pentru ca aceste proiecte să se implementeze.

Marius Diaconescu: Cum credeţi că veţi reuşi să menţineţi parcursul european al Republicii Moldova în condiţiile în care preşedintele Igor Dodon s-a manifestat întotdeauna împotriva asocierii la Uniunea Europeană.

Maia Sandu: Eu înţeleg că la Bucureşti există o anumită nedumerire în raport cu votul din această săptămână. Vreau să spun tranşant că acest guvern pe care îl conduc este unul proeuropean, chiar dacă a fost votat inclusiv cu voturile socialiştilor. Toate angajamentele noastre rămân aceleaşi. Acordul de Asociere stă la baza activităţii programului guvernului. Oficialii europeni şi-au exprimat deja sprijinul pentru acest guvern, pentru că ei ştiu care sunt intenţiile noastre şi au toată certitudinea că noi vom continua parcursul european.

Există riscuri. Există riscul că vom pierde sprijinul în Parlament la un moment. Ne-am asumat aceste riscuri pentru că nu se mai putea tolera regimul Plahotniuc, un regim total antidemocratic, care a anulat alegeri, care a schimbat sistemul electoral şi a terorizat oamenii, indiferent dacă vorbim de primari, funcţionari publici, oameni de afaceri. Care se face vinovat de scheme de corupţie, cum nu s-a mai auzit în Republica Moldova. Nu poţi face integrare europeană în aceste situaţii. Noi ne-am asumat acest risc ca să încercăm să dezoligarhizăm ţara şi, evident, să mergem la cetăţeni şi să încercăm să îi convingem cu nişte alegeri libere şi corecte că totuşi modelul european de dezvoltare este cel mai potrivit. Evident că cetăţenii vor decide ce este mai bine pentru ei.

Marius Diaconescu: Vă rog să confirmaţi că drumul european este principala direcţie de politică externă a guvernului Dvs.

Maia Sandu: Absolut! Absolut! Şi sper foarte mult ca în curând să ajungă la Chişinău şi ministrul nostru de externe, Nicu Popescu, care este probabil cel mai credibil cetăţean al Republicii Moldova la Bruxelles şi este cel mai potrivit ca să promoveze procesul de integrare europeană al Republicii Moldova. Să fie foarte clar: este un guvern proeuropean.

Marius Diaconescu: Care este poziţia Dvs., ca premier, faţă de planul de federalizare al Republicii Moldova, susţinut de preşedintele Igor Dodon şi Rusia?

Maia Sandu: Sunt foarte multe speculaţii despre federalizare. Nu am avut nicio discuţie, nu a fost nicio condiţie pusă pe federalizare. Dimpotrivă. La întâlnirea pe care am avut-o cu reprezentantul Federaţiei Ruse, Kozak, i-am spus foarte clar că noi suntem împotriva federalizării şi că nu o să acceptăm niciodată acest lucru. Că noi suntem pentru retragerea trupelor şi muniţiilor de pe teritoriul Republicii Moldova. Da, cred că se pot face eforturi pentru a îmbunătăţi relaţiile economice şi comerciale cu Rusia. Dar în raport cu perspectiva europeană a Republicii Moldova nu facem niciun pas înapoi.

Marius Diaconescu: Este exclusă orice discuţie despre federalizare?

Maia Sandu: Este absolut exclusă, nici nu s-a discutat. Votul din Parlament a fost dat în baza unui acord, pe care noi l-am făcut public imediat. Puteţi să citiţi acest acord şi să vă convingeţi că nu este acolo nimic, care ar împiedica procesul de integrare europeană.

Este o speculaţie şi o dezinformare difuzată de către Partidul Democrat, de către regimul lui Plahotniuc, prin care încearcă să ne discrediteze. Plahotniuc cu Dodon au discutat despre federalizare. Noi am spus din start că nu este un subiect de discuţie pentru noi.

Marius Diaconescu: Cum credeţi că veţi reuşi să ieşiţi din această criză politică, ţinând cont că Curtea Constituţională a contestat Guvernul Dvs. şi deciziile Parlamentului, iar structurile de putere care sunt încă sub controlul lui Plahotniuc şi a PDM-ului practic nu vor să vă accepte pe Dvs. ca prim-ministru şi să recunoască legitimitatea Dvs.?

Maia Sandu: Deciziile Curţii Constituţionale le calificăm drept ilegale şi abuzive. Am făcut o scrisoare, pe care o să o expediez chiar astăzi la Comisia Europeană, la Consiliul Europei şi la Comisia de la Veneţia. Sperăm să avem un răspuns rapid de la Comisia de la Veneţia. Dar toţi specialiştii de aici din ţară şi reprezentanţii comunităţii internaţionale sunt de acord că aceste decizii sunt abuzive.

E mai complicat în raport cu ce se va întâmpla în următoarele zile. Sperăm că cei care stau alături de Plahotniuc vor înţelege că nu mai are rost să îl slujească şi că e periculos să continue acest proces prin care nu permit unui guvern legal, votat de către Parlamentul ales în 24 Februarie 2019 să intre în funcţii depline.

Sperăm să nu se ajungă la o confruntare.

Dacă nu va fi suficientă presiunea internaţională, recunoaşterea internaţională a guvernului nostru, atunci va trebui să scoatem oamenii în stradă. Şi noi avem foarte mulţi susţinători dornici de libertate, oameni care-şi vor o guvernare corectă, care să înceapă să demaşte toate schemele de corupţie şi să construiască o justiţie care să îi sancţioneze pe cei care au furat ani de zile banul public.

Marius Diaconescu: Aveţi un mesaj de transmis românilor din România, care vă urmăresc, sunt la curent cu ce se întâmplă în Republica Moldova şi care au un orizont de aşteptare faţă de viitorul Republicii Moldova?

Maia Sandu: Vreau să îi asigur că relaţiile dintre guvern şi partenerii din România vor fi cele mai bune. Mai mult de jumătate din membrii actualului executiv sunt cetăţeni români şi europeni. Vreau să se cunoască acest lucru. Şi nu doar cu acte, dar şi în suflet. Vreau să îi rog foarte mult să se informeze din surse credibile, să nu permită dezinformării să le creeze impresii greşite despre ceea ce se întâmplă la Chişinău. Evident, contăm foarte mult pe sprijinul tuturor românilor.

Mulţumesc Doamnei Maia Sandu pentru amabilitatea cu care a răspuns întrebărilor mele.

În curând voi publica alte interviuri cu alţi actori importanţi ai evenimentelor din Chişinău, dar şi o analiză din perspectiva unui istoric. Deoarece la Chişinău se scrie istorie.