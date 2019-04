Curtea Supremă a ridicat controlul judiciar impus Laurei Codruţa Kovesi

Curtea Supremă a decis, miercuri seară, admiterea contestaţiei depuse de Laura Codruţa Kovesi şi a hotărât ridicarea măsurii controlului judiciar dispus de Secţia de anchetă a magistraţilor în cazul fostei şefe DNA, în dosarul aducerii în ţară a lui Nicolae Popa.







"Acum pot să părăsesc şi ţara. S-a revocat controlul judiciar, s-au revocat toate măsurile. Mi s-a admis contestaţia", a declarat Laura Codruta Kovesi, imediat aflarea deciziei instanţei.





Decizia instanţei este definitivă.





„Admite plângerea formulata de Kovesi. Revoca masura controlului judiciar. Definitiva”, este minuta instanţei.







Anterior, fosta şefă DNA a explicat că impunerea controlului judiciar nu a îndeplinit condiţiile legale.









Curtea Supremă a judecat, miercuri, de la ora 9.00, plângerea formulată de fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi împotriva măsurii controlului judiciar. Măsura a fost dispusă, joi, de către procurorii Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie şi a fost contestată, vineri, de către Kovesi. Fosta şefă a DNA a fost audiată la sediul Secţiei speciale pentru mai mult de şase ore, în dosarul aducerii în ţară a fostului director FNI Nicolae Popa. La ieşire, ea a anunţat că are interdicţie de a vorbi cu presa despre dosar şi a făcut referire la "campania de hărţuire" cu care s-a obişnuit. SIIJ a anunţat că Laura Codruţa Kovesia fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzată de luare de mită, abuz în serviciu (cinci acte materiale) şi mărturie mincinoasă. Ea nu are voie să părăsească ţara fără aprobare, să discute cu presa despre dosar şi nici să lucreze la Parchetul General. "Procurorii din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva procurorului Kövesi Laura Codruţa, delegată în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de luare de mită, abuz în serviciu (cinci acte materiale) şi mărturie mincinoasă şi de asemenea, au dispus luarea măsurii controlului judiciar, pe o durată de 60 zile începând cu data de 28 martie 2019", anunţa vineri Parchetul ICCJ. Ce spune Europa

Preşedintele PE, Antonio Tajani,a făcut astăzi o declaraţie de susţinere a Laurei Codruţa Kovesi, afirmând că va trimite o scrisoare autorităţilor române în care le va cere să nu pună obstacole la participarea acesteia la toate fazele procedurii de selecţie pentru postul de procuror şef european

”Am aflat cu îngrijorare că Laura Codruţa Kovesi, candidata Parlamentului European pentru postul de procuror şef, a fost pusă de autorităţile române sub control judiciar, care înseamnă limitarea libertăţii sale personale, nu poate să părăsească ţara fără autorizaţie, trebuie să se prezinte zilnic la poliţie şi nu poate să facă declaraţii de presă. Pe baza principiului neingerinţei şi neimplicării în activităţile autorităţilor judiciare şi cerând respectarea prezumpţiei de nevinovăţie, doresc să exprim preocuparea PE în legătură cu situaţia astfel creată”, a declarat Antonio Tajani la începutul şedinţei plenare a Parlamentului European.

El a mai spus că Laura Codruţa Kovesi rămâne candidata PE şi că se bucură de încrederea şi de sprijinul Parlamentului European.

La rândul lui, prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, şi-a reafirmat sprijinul pentru Laura Codruţa Kovesi în funcţia de procuror-şef european şi a reiterat faptul că fosta şefă DNA rămâne candidata preferată a Parlamentului European pentru această funcţie.

„Am făcut o contestaţie în care am arătat că măsura nu a îndeplinit condiţiile legii. Eu voi respecta sentinţa indiferent care va fi aceasta. Am făcut o contestaţie în care am arătat că măsura nu a îndeplinit condiţiile legale şi mi-am motivat argumentele în acest sens. Nu vă pot spune ce s-a întâmplat în sala de judecată", a declarat Kovesi după ce şi-a prezentat cazul în faţa judecătoarei.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: