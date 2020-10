Cum a înjumătăţit DSP Bucureşti, din incompetenţă, bolnavii şi suspecţii de COVID-19. Medic: Nici măcar un bolnav lăsat acasă nu a fost verificat de poliţie

Sandra Alexiu, preşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei, susţine că DSP Bucureşti poartă integral vina pentru haosul care s-a instalat la nivelul Capitalei în privinţa supravegherii celor infectaţi cu noul coronavirus. „Chiar DSP-ul în sine este un pericol epidemiologic. Nu am avut nici măcar un pacient care a fost verificat de Poliţie sau DSP. Ei (pacienţii - n.r.) m-au întrebat dacă vine Poliţia la uşă, eu le-am spus că cel mai probabil da, dar nici măcar unul nu a fost verificat. Totul din cauza DSP-ului care a pierdut situaţia din mână.

Funcţionarii instituţiei nu îşi fac nici datoria de a contacta oamenii infectaţi pentru a le da indicaţiile necesare în termenul legal de 4 ore de la pozitivarea testului. Îi contactează după zile bune. Am o pacientă care a fost contactată după 14 zile, după ce s-a făcut bine. Repet, DSP Bucureşti este în haos, nu face nimic pentru pacienţi”, a precizat medicul.

Sistem medical ruginit, neperformant

La rândul lui, sociologul Gelu Duminică susţine că pandemia scoate la suprafaţă problemele pe care le avem în sistemul medical, în general, şi de la DSP-uri, în mod particular „Aşa a fost construit aparatul medical în România în ultimii 30 de ani. Ne-am mira să funcţioneze, pentru că avem un sistem vechi, ruginit, neperformant. Culegem, ca să spun aşa, roadele a ce nu am făcut. Dar nici măcar acum în plină criză nu înţelegem să schimbăm ceva, mergem din inerţie cu acelaşi mod de lucru. Şi ne mirăm că situaţia este din ce în ce mai gravă. A trebuit să vină epidemia cu noul coronavirus să ne dăm seama că nu avem specialişti, medici ATI sau epidemiologi. Oamenii au plecat pe afară dornici să câştige omeneşte, dar şi să funcţioneze într-un sistem sănătos. Toată lumea a strigat «Ne pleacă medicii!», dar nimeni nu a făcut nimic ani de zile. În schimb, acum ne plângem că nu avem specialişti. Repet, avem un sistem bolnav care nu are cum să funcţioneze cu o asemenea atitudine a angajaţilor care nu se schimbă şi merg din inerţie în sistemul «Hai să ne facem că muncim» care s-a împământenit în ultimii 30 de ani“, a precizat Gelu Duminică.

Reamintim că, doar o medie zilnică de 350 de bucureşteni infectaţi cu SARS-CoV-2 au fost verificaţi, în ultimele două săptămâni, de poliţiştii bucureşteni dacă respectă măsurile de prevenire împotriva răspândirii noului coronavirus, deşi în această perioadă s-a înregistrat o medie de peste 400 de noi cazuri de infectare.

Un calcul simplu pe datele furnizate de autorităţi arată că bucureştenilor care erau deja carantinaţi ca urmare a infectării cu COVID 19 li s-au adăugat, în ultimele două săptămâni, 4.528 de noi cazuri. În condiţiile în care carantina durează 14 zile, cifrele indică, chiar fără să ştim câţi vindecaţi au ieşit din izolare, că mai puţin de jumătate dintre cei care trebuiau supravegheaţi au intrat în atenţia Poliţiei.

Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti (DSPB) prin Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă le-a cerut poliţiştilor bucureşteni, în această perioadă, să verifice aproximativ 350 de oameni plasaţi în carantină sau izolare. Cu alte cuvinte, DSP nu a comunicat/cerut poliţiştilor bucureşteni să supravegheze nici jumătate din numărul de persoane care reprezintă potenţiale focare de răspândire a noului coronavirus.

Pot umbla cu miile pe străzi

„Problema este că Direcţia pentru Sănătate Publică nu transmite datele tuturor persoanelor diagnosticate şi lăsate în carantină acasă. În Capitală sunt raportate zilnic între 350 şi peste 500 de îmbolnăviri, iar noi verificăm de două săptămâni, constant, doar jumătate dintre acestea”, au declarat pentru „Adevărul” ofiţerii care fac aceste controale. Iar acest lucru se întâmplă cu toate că DSP Bucureşti are în dotare o aplicaţie de centralizare a datelor celor care sunt în astfel de situaţii pusă la punct cu ceva timp în urmă de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS). Aplicaţia informatică de centralizare a datelor poate fi accesată şi actualizată în timp real de reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii prin intermediul celor 154 de tablete puse la dispoziţie de STS, susţin reprezentanţii serviciului.

Autoizolarea/izolarea şi carantina înseamnă ca persoana diagnosticată cu noul coronavirus, cea care a intrat în contact cu un pacient declarat pozitiv cu COVID-19 sau care s-a întors dintr-o ţară cu mai multe cazuri decât înregistrează România, să rămână într-un anumit loc destinat pentru aceasta sau la domiciliu timp de 14 zile. În cazul Bucureştiului, Poliţia Capitalei şi Poliţia Locală, subordonată primeia pe timpul stării de alertă, verifică zilnic prin vizite la domiciliu dacă cei carantinaţi sau izolaţi stau în locuinţe. Practic, cei aflaţi în această situaţie nu pot părăsi locuinţa, iar dacă o fac riscă închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă de până la 20.000 de lei.