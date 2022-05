CTP, despre fuga lui Sorin Oprescu în Grecia: Are 70 de ani a trăit cum a vrut, şi-a bătut joc de prostimea din Capitală şi din ţară, deci este un învingător

CTP a făcut şi o paralelă între fuga lui Oprescu şi cea a Elenei Udrea din România şi consideră că ambii ar fi trebuit extrădaţi imediat de către Bulgaria, respectiv Grecia.

„Şi doamna Udrea! Ar fi trebuit să fie acum tâmplă fierbinte lângă tâmplă. Nu? Păi, doamna Udrea n-a vrut în Grecia? N-a reuşit să ajungă. Dar a vrut. Poate că se înţeleseseră să se întâlnească acolo şi să-şi unească singurătăţile.

(…) Am văzut acum pe ecranele patriei politicieni, ba chiar între ei unul de la PSD, europarlamentar, care a spus cât se poate de clar şi de limpede: „condamnarea lui Oprescu este un scandal, nu poate fi condamnat un om care mi-a operat soacra şi mama şi l-a tratat pe Corneliu Coposu”. Prin urmare, „nu trebuie arestat”. Expressis verbis! Europarlamentar PSD, pot să vă spun şi cum îl cheamă, dar nu are nicio relevanţă, omul e un personaj insignifiant. Europarlamentar PSD, politician...

Precum şi jurnalişti vechi în branşă, pe ecrane, care tot aşa: „Oprescu care a salvat vieţi, care a operat-o pe socră-mea”... care a făcut, a dres. Să vedeţi cum era apărat pe chestia asta. Vasăzică, pe ce temei? Pe temeiul că era chirurg. Nu era cizmar, era chirurg şi opera. Şi dacă era chirurg şi opera nu trebuie să ţinem seama de faptul că el mai şi „opera”. Că verbul ăsta are două sensuri în limba română. Operăm de ulcer şi operăm la buzunare. E, domnul Oprescu opera. Şi opera bine, cu mult talent.”, a transmis gazetarul, informează Digi24

„Vă rog să observaţi la toate personajele astea care se găsesc acum pe afară. Am tot vorbit. A, nu l-am menţionat în ultima vreme pe tânărul Mario Iorgulescu. În această emisiune v-am spus, acum... doi ani cred că se fac... Vă amintiţi că v-am spus că nu o să facă nicio zi de puşcărie acest ins? Omul ăla pe care l-a omorât este în pământ şi putrezeşte, şi domnul Mario Iorgulescu zburdă. Prin Italia, din câte ştiu, nu ştiu pe unde o mai fi acum.





Ce observăm la toate aceste personaje, care cu concursul neprecupeţit al justiţiei şi al organelor din România, şi al legislaţiei din ţara asta pot să se care, să se uşchească fără niciun fel de problemă când simt că e groasă cu condamnarea.Încearcă până atunci să scape în toate felurile, nu merge... „fugim şi rezolvăm”.

Ce observăm la toţi? Hoarda de avocaţi pe care o au. Cât costă domnule Pândaru? Cu hoarda vin... N-am auzit şi eu să fie unul care este apărat de Barack Obama. El a fost avocatul săracilor în Chicago. Îi apăra pro bono pe oamenii ăia. E, n-am auzit de aşa ceva. Toţi au câte o ciurdă de avocaţi. Cât costă, domne, ăştia? Costă... E, au de unde să plătescă!”, a mai transmis CTP.

Potrivit acestuia, fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, este un „învingător”.

„Domnul Oprescu, după părerea mea, cum am mai spus-o şi în alte situaţii, este un învingător. Are 70 de ani, a făcut ce a vrut sistemul muscular al domnului doctor cu naivii - ca să nu spun altfel - care l-au votat, şi-a adunat banul, din ce ne spune hotărârea instanţei – adică constituire de grup infracţional organizat, trafic de influenţă, spălare de bani, luare de mită şi aşa mai departe.

Are 70 de ani, dacă moare mâine înseamnă că are o viaţă împlinită - a trăit cum a vrut, şi-a bătut joc de prostimea din capitală şi din ţară, deci este un învingător.

Ce se mai întâmplă cu dânsul acolo, acum este cum spunea Osama bin Laden, nu ştiu să spun în arabă, dar spun în engleză: „You can't do me any harm, because I'm living in extra life” - deci, n-aveţi ce să-mi faceţi pentru că trăiesc în extra viaţă. Adică ce am trăit până acum asta e, dacă mai trăiesc ceva e bonus. Aşa şi cu domnul Oprescu. E bonus acum! Dacă obţine să fie eliberat acolo în Grecia, stă în penthouse-ul ăla în Glifada şi... e bonus.”, a transmis gazetarul.

Întrebat dacă va ajunge Sorin Oprescu la închisoare în România, CTP a declarat:

„În mod normal... Eu nu ştiu cum îşi permite justiţia din Bulgaria să o ţină acolo pe Elena Udrea. Păi, judecă instanţa bulgară în locul instanţei din România? Asta înseamnă. Deci, există un dosar, a fost văzut, s-a dat o sentinţă de către instanţa supremă din România, fără drept de recurs. Sau, mă rog, mai are ceva recurs în casaţie, nu ştiu.

Dar asta este altceva. Asta se rezolvă tot în România. Deci, cum îşi permite în condiţii în care suntem ţări ale Uniunii Europene – Bulgaria şi România – să o ţină acolo pe Elena Udrea? Trebuia imediat trimisă înapoi. Se vaită Udrea că nu sunt condiţii în România în puşcării... Asta e altă problemă. Asta se poate discuta la nivelul Uniunii Europene. Dacă Bulgaria vrea să ridice această problemă la nivelul Comisiei Europene, în legătură cu închisorile din România... ceea ce nu cred că i-a preocupat pe bulgari până acum lucru ăsta.

Cum îţi permiţi să te substitui justiţiei din România? Eu asta nu înţeleg! La fel la Oprescu. Care azil politic? Gata, domne! Extrădare şi la revedere. Suntem ţări ale Uniunii Europene, se presupune că nu suntem Belarus, China sau Rusia. E simplu ca bonjour.”, a transmsi CTP.