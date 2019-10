Cioloş, revoltat pe Arafat: Să le fie ruşine celor de la ISU care au minţit

„Aţi văzut toată discuţia reiscată în societate după prezentarea acelui film cu ce s-a întâmplat la Colectiv şi vreau să o spun aici, e pentru prima dată când o spun public: să le fie ruşine celor din ISU care au minţit prim-ministrul pentru că nu l-au informat de existenţa acelui film. Nu trebuia cerut de nimeni, nu trebuia să îmi imaginez eu sau cineva din Corpul de Control că ar putea exista acest lucru. Era obligaţia lor să vină şi să prezinte acel film”, a declarat liderul PLUS, Dacian Cioloş, preşedinte al grupului Renew Europe din Parlamentul European, duminică, la Braşov.

În acest context, liderul PLUS a arătat că nu mai este convins de faptul că şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, este potrivit pentru funcţia deţinută şi a subliniat că, dacă ar fi avut în 2016 informaţiile din prezent, abordarea sa vizavi de Raed Arafat ar fi fost cu totul alta.

„Ştiţi că la vremea respectivă când a fost presiune pentru demiterea lui Raed Arafat, am stat şi m-am gândit pentru că am zis «totuşi, omul acesta e cel care a creat sistemul de intervenţie de urgenţă în România şi l-a creat foarte bine şi profesional, şi a evoluat foarte bine sub conducerea lui». Dar cu lucrurile şi elementele pe care le am astăzi, dacă atunci aş fi ştiut de lucrul acesta, m-aş fi gândit şi aş fi avut cu totul altă abordare vizavi de domnul Raed Arafat.

Cu tot respectul pentru profesionalismul dânsului şi pentru tot ce a făcut pentru România, sentimentul meu este că acel sistem ISU nu funcţionează eficient decât când e domnul Arafat la comandă. Când nu e la comandă, e zăpăceală. Aţi văzut ce s-a întâmplat acolo. Asta nu e posibil, nu e posibil să nu ai protocoale sau dacă le ai, să nu respecţi protocoalele unde, în momentul în care ai descins la locul accidentului, să ştie fiecare ce are de făcut şi să zbârnâie. Aşa cum ştiu să o facă la exerciţii care sunt făcute sub comanda domnului Raed Arafat”, a declarat Dacian Cioloş.

Liderul PLUS susţine că „trebuie să ne punem problema foarte serios dacă domnul Raed Arafat e cel mai eficient prin competenţa pe care o are acolo unde e acum” şi spune că el nu mai este convins de acest lucru.