Ce sisteme de rachete de ultimă generaţie primesc militarii români în 2021

Aceste sisteme de armament de ultimă oră au şi un preţ pe masură. Pentru sistemele Patriot, cu muniţia aferentă, MApN plăteşte patru miliarde de dolari, sumă deja achitată într-o bună parte. Sistemele HIMARS costă 1,25 miliarde de dolari, iar bateriile sol-navă vor scoate din visteria MApN în jur de 200 de milioane de euro.

Anihilarea oricărei ameninţări aeriene

Sosit şi montat de specialiştii americani în România, la Capu Midia, primul sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare va asigura o capacitate de apărare antiaeriană esenţială pentru ţara noastră. Conform unor surse militare, cel de-al doilea sistem Patriot va fi montat într-o facilitate a MApN din Mihai Bravu (judeţul Giurgiu), fiind vizată apărarea Capitalei şi a părţii de sud-est a României. Celelalte cinci sisteme vor fi montate pe zona de est a ţării.

România a achiziţionat cea mai recentă versiune de sisteme Patriot, capabilă să angajeze toate tipurile de ameninţări aeriene actuale. Este vorba de configuraţia 3+, iar pachetul include 58 de rachete PAC-2 GEM-T şi 168 de rachete PAC-3 MSE. Sistemele sol-aer Patriot 3+ pot neutraliza, în orice condiţii meteo, ţinte aflate la mare altitudine – aproximativ 24.000 metri. În plus, cele şapte sisteme cumpărate de ţara noastră pot lansa rachete interceptoare în nouă secunde de la semnalarea ţintei, iar aceasta este lovită cu o viteză de cinci ori mai mare decât cea a sunetului.

Lovituri precise

În domeniul rachetelor sol-sol, HIMARS M142 reprezintă un vârf al tehnologiei. Rachetele lansate au o bătaie maximă de peste 300 de kilometri şi au o vastă experienţă în luptă, fiind deja testate în conflictele din Irak, Afganistan şi Siria. Rachetele HIMARS sunt ghidate prin GPS şi au o rată mare de succes. Primele 18 sisteme HIMARS din totalul de 54 vor ajunge la artileriştii români în 2021.

Apărarea litoralului

MApN va contracta şi bateriile de rachete de coastă pentru apărarea litoralului. Este vorba de Naval Strike Missile (NSM), o rachetă antinavă de ultimă generaţie ce poate fi lansată dincolo de linia orizontului şi are o rază de acţiune de 185 de kilometri.

FOTO: KONGSBERG

Navigaţia se face cu ajutorul unui complex hibrid INS/GPS şi al unui radioaltimetru, iar sistemele sunt de tip fire and forget şi all weather. Aceste rachete sunt capabile de manevre strânse, au semnătură infraroşu redusă şi pot ataca din nou ţinta în cazul în care au ratat-o. În plus, în faza terminală a zborului, pentru a evita contramăsurile navei-ţintă, rachetele sunt capabile de manevre aleatorii spectaculoase.

Militarii români care vor opera Naval Strike Missile vor avea acces la „biblioteca“ de parametri tehnici ai ţintelor navale a Guvernului SUA. Este vorba de imagini, amprente radioelectronice şi „urme“ termice ale navelor potenţial inamice. Practic, militarii români vor putea decide dacă o navă este inamică sau aliată într-un interval foarte scurt de timp.