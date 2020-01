Ce mai fac „teroriştii“ maghiari de la Târgu Secuiesc. Beke şi Szocs, „înşelaţi” cu 5 zile în plus de puşcărie EXCLUSIV

Curtea de Apel Bucureşti a rămas în pronunţare, marţi, cu privire la declinarea competrenţei în favoarea Instanţei supreme pentru contestaţia la executare formulată de Istvan Bekel. Surse apropiate procesului au declarat că Zoltan Szocs a formulat o cerere similară, prin care cere scăderea din pedeapsă a unui număr de 5 zile.

Sursele citate au explicat pentru Adevărul că, înainte de condamnarea definitivă, extremiştii maghiari au stat cinci zile în plus în arest la domiciliu, perioadă considerată nelegală, deoarece ei fuseseră puşi sub control judiciar, însă decizia magistraţilor a ajuns la Târgu Secuiesc după aproape o săptămână. Potrivit legii, perioadele petrecute în arest preventiv şi în arest la domiciliu se scad din condamnare.

Achitaţi la fond, condamnaţi în apel

Extremiştii Zoltan Szocs şi Istvan Beke, lideri ai grupării „Mişcarea de Tineret 64 de Comitate” (HVIM) din Transilvania, au fost condamnaţi definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la câte 5 ani de închisoare.

Înalta Curte le-a schimbat atunci încadrarea juridică din infracţiunea de atentat împotriva unei colectivităţi în acte de terorism. Iniţial, la fond, Curtea de Apel Bucureşti i-a condamnat pe cei doi la pedepse mici – de 10, respectiv 11 luni de închisoare pentru nerespectarea regimului explozibililor – şi i-a achitat pentru principala acuzaţie reţinută în rechizitoriu, aceea de atentat împotriva unei colectivităţi.

În schimb, instanţa de fond a admis cererea procurorilor de a declara HVIM organizaţie cu caracter fascist şi scoaterea ei în afara legalităţii în România. Totodată, judecătorul a dispus confiscarea tuturor materialelor de propagandă găsite la Istvan Beke (şeful HVIM Transilvania) şi Zoltan Szocs (preşedintele HVIM Româ- nia). În ultimul lor cuvânt, cei doi extremişti au negat că ar fi plănuit atentatul şi au susţinut că totul a fost o înscenare

Iată ce a declarat atunci Istvan Beke în faţa instanţei:

„Cea mai sigură armă împotriva perfidiei şi a minciunii este adevărul. Susţin în vecii vecilor că nu am făcut nimic, nu am procurat nimic, nu am avut nicio intenţie sa detonez ceva de 1 dec 2015. (…) Când m-au arestat, la birou mă aştepta un domn îmbrăcat în alb – abia apoi am realizat că era expert pirotehnic – şi m-a întrebat în loc de salut: unde-i bomba? Pe urmă a spus: daţi-mi bomba! Am zâmbit si am intrat în birou şi i-am dat petardele. A spus : unde-i bomba? Şi-a dat seama că din alea nu se putea face bombă. La percheziţii au găsit valiza aia de aluminiu. Au spus: am găsit detonatorul! Dar erau trei domni în civil şi au vrut să o desfacă. Şi a venit soţia mea şi le-a zis: staţi aşa, să vă aduc altă şurubelniţă. Dacă era detonator sau o bombă nu cred că stăteau lângă ea să se uite cum o desface soţia mea cu şurubelniţa. …)”.

Liderul HVIM, vânzător de varză

În 2017, la fond, mai mulţi etnici maghiari au declarat că îl cunosc pe Zoltan Szocs, dar nu în calitate de şef al „Mişcării de Tineret 64 de Comitate” (HVIM), ci din cea de vânzător de varză. E drept totuşi că grădinarul avea o doză de şovinism şi în această activitate: vindea varză numai maghiarilor!

Szusza Datki, o femeie din Tuşnad, a relatat în faţa Curţii de Apel Bucureşti că în fiecare a doua sâmbătă a lunii octombrie Zoltan Szocs venea la ea în gospodărie şi vindea verze vecinilor şi localnicilor. Gospodarii maghiari din Tuşnad sunt organizaţi: ei ştiu exact când vine Zoltan Szocs cu varza, aşa că se întocmeşte o listă cu persoanele şi cantitatea dorită de fiecare, astfel încât acesta ştie ce cantitate să aducă, iar varza dispare în câteva ore.

Curtea de Apel i-a condamnat iniţial la pedepse minime cu suspendare pe Beke şi Szocs, care au susţinut tot timpul că au fost victimele unei înscenări. Ei au primit pedepse de câte 10 luni de închisoare, însă procurorii DIICOT au făcut apel, iar Curtea supremă le-a majorat pedepsele celor doi extremişti.