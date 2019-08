Ce se va întâmpla cu copiii din Ferentari după ce primăria Sectorului 5 a blocat activitatea ONG-ului lui Valeriu Nicolae

„Cum stăm:

1. Am vorbit cu 2 directori de şcoli. Ambii super deschişi la cap, o plăcere să discuţi cu oameni care chiar îşi doresc să aibă un impact în viaţa elevilor lor. Nici o faţă acră, nici o cerere tâmpită aproape îmi venea să mă ciupesc că visez. Cred că comunitatea din Jilava are cea mai mare nevoie de ajutor şi cel mai probabil ne mutăm acolo. Trebuie să avem o discuţie cu voluntarii dar soluţia alternativă este şi mai departe şi problemele sunt mai puţine. Este la 12 min de condus de Şcoala 136 aşa că putem să aducem şi o parte sau poate toţi copiii care nu vor intra în viitorul program al minunatului primar de la sectorul 5.

2. Am început şi discuţiile de cumpărat Casa Bună - vedeţi postarea precedentă. Sper să le finalizez până săptămâna viitoare şi să ne putem permite preţul. Cu un apartament sus pentru nevoile de cazare dar şi spaţiu jos pentru minim 30 de copii care pot să facă teme. Avem şi o curte destul de generoasă unde se pot descărca energiile adesea nebănuite ale copiilor.

3. Am vorbit cu câteva zeci de oameni care m-au sunat să mă încurajeze. Ne organizăm pentru campania anti-tâmpiţi la primărie şi sper ca de la anul să avem o pauză lungă de PSD atât în sectorul 5 cât şi în Bucureşti.

Anterior acesta a promis că la viitoare campanie electorală se va dedica complet înfrângerii PSD-ului la alegerile de la Sectorul 5.

„Am ceva planuri pentru ce o să fac pentru a nu pierde copiii care sunt la cel mai mare risc de a nu se duce la şcoală şi meditaţii pentru cei care au nevoie. Probabil o să folosesc casa proprie şi o să încerc să cumpăr o altă casă care să funcţioneze şi ca adăpost pentru cei care au cea mai mare nevoie (femei şi copii abuzaţi sau foarte vulnerabili din ghetou sau pentru alţi oameni care au nevoie). O să o numim Casa Bună . USR, PLUS, PNL promit că pentru alegerile locale o să îmi iau o pauză profesională şi o să fac tot ceea ce pot pentru a scoate PSD-ul de la primăria sectorului 5 şi a Bucureştiului. Îmi fac şi mutaţie pentru a mă asigura că pot vota pentru ambele primării. Asta a fost o victorie pirică şi sper eu că printre ultimele victorii ale PSD-ului. România nu e PSD-ul. România mea e România sutelor de voluntari şi a oamenilor cu bun simţ care sfinţesc locul unde sunt”, a scris acesta marţi pe pagina sa de Facebook.

Fondatorul ONG-ului Policy Center for Roma and Minorities informa zilele trecute că primarul PSD al Sectorului 5 nu-i mai permite accesul în şcoala unde în fiecare săptămână zeci de voluntari ţineau lecţii şi aduceau mâncare pentru copiii săraci din mahalaua Capitalei. Acesta susţine că în schimbul activităţilor pe care organizaţia sa o desfăşura gratuit, primăria de sector are acum un proiect de patru milioane de euro.

„Practic în acest moment nimic nu se mai poate schimba. Hotărârea de Consiliu a fost adoptată prin votul PSD şi UNPR. Problema principală este că autorităţile bagă patru milioane de euro într-un proiect care vine să ajute mult mai puţini copii decât ajutăm noi acum, le oferă mult mai puţin decât le oferim noi şi o fac la şcoala unde ne desfăşuram noi activitatea, în contextul în care sunt cel puţin alte zece şcoli în Ferentari care ar fi putut beneficia de un asemenea proeict. Din păcate nu le pot oferi ce le oferi ce făceam noi pentru aceşti copii, pentru că mergeam cu ei la dentist, la medic, mergeam în ghetou după ei, le aduceam ce aveau nevoie, un frigider, un aragaz etc. Mai stupid de atât nu poate fi. Şi totul se întâmplă pentru că primarul Daniel Florea a crezut că eu vreau să candidez la primărie, în contextul în care am spus de zeci de ori că nu îmi doresc acest lucru. Atât de tâmpiţi pot fi. Apoi, costul proiectului primăriei este umflat serios. Tot ce oferă ei ar trebui să coste maxim 126.000 de euro pe an, şi avem în schimb un proiect dn fonduri publice de 4 milioane de euro pe patru ani. Asta este politica PSD-ului. Sper să se dovedească o victorie pirică pentru PSD”, a precizat Valeriu Nicolae.