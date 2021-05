Cazul tânărului şofer român de camion ucis cu sabia într-o parcare din Franţa a ajuns în Parlamentul European

Soţia sa a fost martoră, dar nu a apucat să intervină deoarece atacatorul a fugit. Strigătele de ajutor ale femeii ar fi fost auzite de ceilalţi şoferi aflaţi în parcare, însă niciunul nu a coborât pentru a sări în ajutor, a povestit, într-o postare pe Facebook, „Omul Şoselelor”.

Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe a cerut autorităţilor franceze să clarifice mai multe aspecte legate de moartea românului, dar şi Comisiei Europene să lămurească public problemele legate de parcările pentru camioane din Uniune. „Azi am interpelat Comisia Europeană, autorităţile franceze şi Consulatul român cu privire la cazul şoferului român care a fost ucis cu o sabie într-o parcare din Franţa, după ce-a surprins un hoţ. Odată cu adoptarea Pachetului de Mobilitate, Uniunea Europeană s-a angajat să garanteze parcări certificate şi sigure în care şoferii de camioane să-şi petreacă timpul de odihnă. Astfel de zone ar trebui să ofere un nivel minim de servicii şi sisteme de securitate în caz de urgenţă – dar asta nu se întâmplă decât în foarte puţine cazuri, de aceea infracţiunile violente sunt încă răspândite şi ele afectează în mod disproporţionat şoferii din estul Europei. Am solicitat Comisiei: să clarifice măsurile de aplicare a prevenirii infracţiunilor în zonele de parcare, în conformitate cu Regulamentul 885/2013; să facă publice demersurile pentru crearea de locuri de parcare sigure în statele membre, inclusiv cu finanţare europeană; să facă publice măsurile concrete pentru protecţia victimelor infracţiunilor comise în zonele de parcare“.

Totodată, el anunţă că a cerut autorităţilor franceze locale informaţii despre timpul de intervenţie al ambulanţei după apelul de urgenţă privind atacul asupra românului ucis, detalii despre această intervenţie şi despre stadiul anchetei, precum şi despre asistenţa acordată familiei victimei. „Am întrebat şi Consulatul român de resort Pas-de-Calais despre sprijinul acordat familiei şoferului român şi demersurile întreprinse pe lângă autorităţile franceze. Am solicitat şi ministerului francez de resort o analiză privind numărul şi tipul faptelor similare înregistrate în ultimii trei ani, e important să ştim câte dintre acestea au fost soluţionate. Încerc să aflu dacă autorităţile franceze au o strategie pentru a preveni şi combate infracţiunile asupra şoferilor de camioane în zona Calais, care sunt, în opinia lor, cauzele şi ce măsuri se impun, pentru că acest caz nu este unul izolat, dimpotrivă, zona respectivă este recunoscută pentru un nivel ridicat de infracţionalitate asupra camioanelor şi şoferilor, mulţi dintre ei români. Cetăţenii europeni au dreptul să fie în siguranţă oriunde în UE, mai ales în timp ce sunt la serviciu şi asigură un trai decent familiilor lor, ca în cazul şoferilor de camioane ce traversează zilnic întreaga Europă şi transportă bunurile de care ne folosim cu toţii. #PuterniciÎmpreună”, a anunţat Vlad Gheorghe, într-o postare pe Facebook.

Şi europarlamentarula luat atitudine: „Am trimis, în această seară, o interpelare către Comisia Europeană, în legătură cu tragedia din nordul Franţei, în care şi-a pierdut viaţa, sub privirile soţiei, Mihai Spătaru. Românul, şofer de TIR, a fost ucis, cu sânge rece- se pare de un imigrant- într-o zonă despre care cei din domeniu spun că seamănă, tot mai mult, cu un tărâm al nimănui. În timp ce scriam textul interpelării, am primit un mesaj de la un coleg de breaslă al lui Mihai, care se plânge nu numai de pericolul care îi pândeşte pe şoferii de camion care merg spre Anglia, dar şi de faptul că, deseori, şoferii care încearcă să se apere sunt pedepsiţi de poliţia franceză mai aspru decât sunt pedepsiţi atacatorii, dacă aceştia sunt imigranţi. Ceea ce, elegant spus, mi se pare un exces de zel cel puţin ciudat. Nedreptatea pare să îi lovească la tot pasul pe şoferii de cursă lungă. Oameni care muncesc cinstit si mult şi pe care, iată, nu reuşeşte să-i apere nici măcar faimosul Pachet de Mobilitate, adoptat recent -teoretic in sprijinul lor- de Parlamentul European.