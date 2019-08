Cazul Caracal. Bunicul Luizei Melencu l-a apostrofat pe Eugen Nicolicea, în direct: Uitaţi unde am ajuns din cauza legilor pe care le-au dat el şi Iordache! VIDEO

Bătrânul a sunat special pentru a i se adresa parlamentarului PSD prezent în studiou, dar o parte dintre acuzaţii au fost făcute şi la adresa deputatului Florin Iordache, fost ministru al Justiţiei. Atât Nicolicea, cât şi Iordache s-au remarcat în această legislatură prin modificările legislative propuse la Legile Justiţiei şi Codurile Penale.

ziare.com. "A alergat de la un partid la altul, a alergat din funcţii în funcţii. Nu-şi merită funcţiile pe care le are. Domnul Nicolicea să înveţe să vorbesca şi să respecte naţia şi poporul român. Când a fost ales, a fost ales să ne respecte, să ne reprezinte ca naţie, ca oameni", sau "Uitaţi unde am ajuns datorită lor şi legilor pe care le-au dat în Parlament (ridică tonul-n.red.) . El cu Iordache şi alt hoţ", sunt o parte din declaraţiile bunicului Luizei Melencu, arată

Moderatorul Răzvan Dumitrescu a încercat să-l calmeze pe bărbat: "Ce s-a întâmplat în acest caz nu are legătură cu Legile Justiţiei, are legătură cu Codul Penal, care este în vigoare şi n-a fost încă modificat. Asta este. Vedeţi, percepţiile, astea sunt percepţiile."

La final, Eugen Nicolicea a dat un scurt drept la replică în care a arătat că această retorică a bătrânului ar fi fost inspirată din declaraţiile lui Rareş Bogdan (PNL).

Transcriptul emisiunii Răzvan Dumitrescu: Suntem în direct cu bunicul Luizei Melencu. Care sunt precizările pe care doreaţi să le faceţi? Bunicul Luizei Melencu: Precizările pe care voiam să le fac... aveam împotrivă domnului Nicolicea. Răzvan Dumitrescu: Ce anume? Bunicul Luizei Melencu: Domnul Nicolicea mai este în direct la dumneavoastră în emisiune? Răzvan Dumitrescu: Sigur că da. Ce anume doriţi să precizaţi în legătură cu eventualele spuse de domnul Nicolicea? Bunicul Luizei Melencu: Domnul Nicolicea ce reprezintă: trecutul, prezentul sau viitorul? Răzvan Dumitrescu: Domnul Nicolicea este invitatul meu la această emisiune, că reprezentant al unui partid de guvernământ, PSD. Bunicul Luizei Melencu: Am înţeles, dar ce reprezintă? La ce se referă: trecut, prezent sau viitor? Răzvan Dumitrescu: În legătură cu ce subiect, stimate domn? Bunicul Luizei Melencu: Domnul Nicolicea are atâtea probleme şi atâtea necazuri. La ce vârstă adică şi-a desăvârşit studiile, unde le-a făcut? Unde le-a ... Mie mi-ar fi ruşine să mai apăr în faţă naţiunii, naţiunii (ridica tonul- n.red.), cu asemenea oameni. El, Iordache şi alţii! Să le fie ruşine! (strigă- n.red.) Răzvan Dumitrescu: Stimate domn, v-a supărat vreo declaraţie a domnului Nicolicea? A făcut vreo afirmaţie care nu este corectă? Sau este un considerent general pe care dumneavoastră îl aveţi, fără legătură cu discuţia concretă ce vizează cazul Luizei, cazul Alexandrei şi felul în care merge anchetă? Bunicul Luizei Melencu: Domnul Nicolicea să trăiască şi să-şi vadă de familia lui şi de necazurile lui, problemele lui. Domnul Nicolicea nu ne reprezintă şi nu reprezintă naţia şi poporul român. A alergat de la un partid la altul, a alergat din funcţii în funcţii. Nu-şi merită funcţiile pe care le are. Domnul Nicolicea să înveţe să vorbească şi să respecte naţia şi poporul român. Când a fost ales, a fost ales să ne respecte, să ne reprezinte ca naţie, că oameni.

Răzvan Dumitrescu: Am o rugăminte, stimate domn. În măsură în care niciunul dintre invitaţi nu a făcut vreo afirmaţie incorectă în legătură cu cazul Luizei sau cu cazul Alexandrei. Înţelegându-va eventualele supărări cu privire la unii sau alţii dintre politicieni, nu există, înţeleg, un drept la replică în situaţia de faţă, în cazul de faţă, prin urmare, nu înţeleg care este obiectul discuţiei care se referea la felul în care merge anchetă. Şi atunci, cu toată dragostea şi cu toată compasiunea pentru durerea pe care o suferiţi, cu toate neglijenţele pe care le-am văzut în această anchetă şi pe care le-am sancţionat că post de televiziune încă de la început, înţelegându-va supărările generale pe care le aveţi, în situaţia în care nu există o afirmaţie concretă în legătură cu cazul care să fi fost incorectă şi să fie nevoie să o corectăm, discuţia respectivă nu îşi are obiectul. Va mulţumesc mult.

Bunicul Luizei Melencu: V-am înţeles, v-am înţeles, dar asemenea oameni să nu mai apăra. Să nu mai apăra! Să le fie ruşine! Să le fie ruşine, că este Parlamentul plin. De anumiţi indivizi...

Răzvan Dumitrescu: Toţi cei din Parlament au în spate nişte voturi, date de unii sau date de alţii.

Bunicul Luizei Melencu: Unii şi le merită, alţii nu şi le merită.

Răzvan Dumitrescu: Unii au fost votaţi, alţii nu au fost votaţi. Fiecare cetăţean are preferinţa lui. În momentul în care cineva ajunge acolo înseamnă că are în spate nişte voturi. Şi sigur că poate fi tras la răspundere, tot prin vot, de câte ori sunt alegeri, desigur... Opiniile nu au legătură cu discuţiile noastre.

Bunicul Luizei Melencu: Va înţeleg. Eu am o durere în suflet. El are copii, are nepot.

Răzvan Dumitrescu: Va cred.

Bunicul Luizei Melencu: Uitaţi unde am ajuns datorită lor şi legilor pe care le-au dat în Parlament (ridica tonul -n.red.) . El cu Iordache şi alt hoţ.

Răzvan Dumitrescu: Va mulţumesc pentru discuţie. Ce s-a întâmplat în acest caz nu are legătură cu Legile Justiţiei, are legătură cu Codul Penal, care este în vigoare şi n-a fost încă modificat. Asta este. Vedeţi, percepţiile, astea sunt percepţiile.

Replică lui Nicolicea

După ce bătrânul nu mai era pe fir la telefon, Nicolicea a dat o scurtă replică.

"În primul rând, ceea ce declarat , chiar m-am aud inepţiile acestea, invocând le ştie de la Rareş Bogdan. Deci atacul unui politician de asemenea uite ce produce. (...) Noi nu vorbim nu ne permitem-răspundem aşa cum ar , ţinând de prin care trece. Dar el, care are chiar familie o astfel de , îşi permite se de la subiectul respectiv, arunce cu invective, legând invectivele de numele dramei pe care o are?,"-întrebat, retoric, deputatul PSD.

"Depăşim acest moment", spus, ulterior, Răzvan Dumitrescu.

