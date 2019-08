Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituţională OUG privind Codul administrativ DOCUMENT

Într-o conferinţă de presă susţinută miercuri, Renate Weber a declarat că instituţia Avocatului Poporului a efectuat mai multe demersuri cu privire la cauzele sistemice relevate de tragedia de la Caracal. Ea a precizat că efectele ordonanţei de urgenţă pe Codul Administrativ în ceea ce priveşte transportul public intrajudeţean reprezintă unul dintre motivele pentru care a atacat această lege la CCR.





„În ultima perioadă am efectuat nenumărate demersuri pentru a înţelege cauzele care au condus la această tragedie. Ne-a interesat în principal siguranţa cetăţeanului. Am încercat să aflăm modul în care funcţionează sistemul 112, sau de exemplu dacă există un protocol de colaborare între Ministerul Educaţiei şi Poliţie în cazul abandonului şcolar. Una din problemele sesizate priveşte transportul intrajudeţean. Consider că este un aspect ce ţine de siguranţa cetăţeanului”, a declarat Renate Weber.









Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. Renate Weber, noul avocat al poporului, a fost numită în funcţie la propunerea ALDE.

Motivele invocate pentru sesizarea CCR:

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 contravine art. 115 alin. (4) din Constituţie, deoarece nu răspunde exigenţelor Constituţiei privind delegarea legislativă, astfel cum aceasta a fost dezvoltată prin jurisprudenţa Curţii Constituţionale

În urma analizării actului normativ, Avocatul Poporului a constatat, între altele, că în cuprinsul ordonanţei sunt reglementate o serie de aspecte care nu au legătură şi nu sunt nici interdependente cu motivele invocate de Guvern în susţinerea urgenţei şi situaţiei extraordinare care motivează adoptarea unei asemenea ordonanţe. Avocatul Poporului consideră că maniera aleasă pentru soluţionarea situaţiei administraţiei publice centrale şi locale din România nu este adecvată, întrucât mecanismul legislativ al ordonanţei de urgenţă prezintă un regim aparte, care ar trebui să fie folosit în situaţii extraordinare, urgente şi a căror reglementare nu poate fi amânată. Or, situaţia care a generat adoptarea acestei ordonanţe de urgenţă este deja de notorietate şi a cunoscut anterior mai multe iniţiative legislative, ultima fiind, în acest sens, cea iniţiată în Parlamentul României, în cursul anului 2018 (PL-x nr. 369/2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al României), care a încetat prin respingerea definitivă de Camera Deputaţilor a proiectului de lege.

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 contravine prevederilor constituţionale ale art. 69 privind mandatul reprezentativ, ale art. 109 referitoare la răspunderea membrilor Guvernului şi ale art. 111 alin. (1) privind controlul parlamentar al activităţii Guvernului.

Din examinarea argumentelor utilizate de Guvern pentru justificarea demersului legislativ în calitate de legiuitor delegat, Avocatul Poporului constată că se tinde la inversarea raporturilor constituţionale dintre Parlament şi Guvern. Niciodată situaţia extraordinară si urgenţa unui demers legislativ delegat nu pot fi acceptate ca o sancţiune a eşecului procesului de legiferare derulat de Parlament, acesta fiind reprezentantul poporului şi unica autoritate legiuitoare. Principiul colaborării loiale dintre instituţiile şi autorităţile statului nu înlătură funcţia de control pe care Parlamentul o are asupra Guvernului şi nu inversează acest control.

3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 contravine art. 115 alin. (6) din Constituţie, întrucât afectează regimul instituţiilor fundamentale ale statului, în speţă Guvernul.

Analizând noua soluţie legislativă, Avocatul Poporului constată că din condiţiile generale pentru ocuparea funcţiei de membru al Guvernului a fost înlăturată condiţia incompatibilităţii, ceea ce produce consecinţe negative prin fragilizarea statutului membrilor Guvernului şi a instituţiei în ansamblu. Eliminarea condiţiei de ocupare a funcţiei de către o persoană aflată într-unul din cazurile de incompatibilitate poate conduce la situaţii de fapt în care o persoană decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică în aplicarea Legii nr. 176/2010, să fie numită în funcţia de membru al Guvernului doar pentru ca mai apoi, când se constată interdicţia, să înceteze calitatea de membru. Similar, oferirea unui termen de 15 zile după învestire pentru a ieşi din situaţia de incompatibilitate, afectează în mod negativ credibilitatea unei instituţii fundamentale a statului, întrucât permite declanşarea procedurilor constituţionale prevăzute de art. 103-104 (care implică Preşedintele României, prim-ministrul şi Parlamentul), în considerarea unei persoane aflate într-o situaţie de incompatibilitate.

