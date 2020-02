Ar putea fi interzisă înmatricularea autoturismelor Euro 3 şi Euro 4 în România

Maşinile sub Euro 5 ar putea avea interzis la înmatricularea în România

se arată în document. Aceasta este una dintre măsurile care pot fi luate de autorităţile de la Bucureşti, cu impact asupra a două dimensiuni ale PNIESC: decarbonarea şi eficienţa energetică. "Reducerea emisiilor GES (gaze cu efect de seră), prin menţinerea unui parc auto cu autovehicule (Euro 6), eficiente sau vehicule cu propulsie electrică şi prin interzicerea înmatriculării autovehiculelor cu norme de poluare Euro 3 şi Euro 4".

"Măsura a fost şi va fi susţinută prin programul denumit generic ”Rabla”, program care susţine reînnoirea parcului auto naţional prin acordarea unei finanţări nerambursabile sub forma unei prime de casare, pentru achiziţionarea autovehiculelor noi, mai puţin poluante, în schimbul predării spre casare a autovehiculelor uzate. Până în prezent, programul a suferit diverse modificări, cea mai importantă având loc în anul 2018 prin introducerea programului ”Rabla Plus”. În cadrul acestuia se acordă ecotichete în valoarea de 45.000 RON pentru achiziţia unui autovehicul nou electric, respectiv 20.000 RON pentru achiziţia unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă' se mai spune în document.

Planul Naţional pentru Energie şi Schimbări Cliamtice mai conţine şi o serie de măsuri prin care se doreşte dezvoltarea transportului prin metode alternative. "Această măsură are în vedere încurajarea formelor de transport alternativ (mersul pe bicicletă, car-pooling, car-sharing etc.) prin planificarea urbană şi dezvoltarea unei infrastructuri adecvate pentru ciclism (piste pentru biciclete, compartimente speciale pentru biciclete în metrou şi trenuri, etc.) şi extinderea zonelor pietonale, în special în marile aglomerări urbane", se precizează în document.

Ştire în curs de actualizare