Anunţul făcut de ministrul Educaţiei în ceea ce priveşte vaccinarea profesorilor şi programa pentru examenele naţionale

Ministrul Sorin Cîmpeanu a declarat pentru Ştirile Pro TV că instituţia pe care o conduce a cerut Ministerului Sănătăţii ca profesorii şi cadrele didactice să fie incluse prioritar în campania naţională de vaccinare împotriva noului coronavirus.

El spune că, până în acest moment, 27.000 de cadre didactice s-au vaccinat, iar planul Ministerului Educaţiei este ca restul profesorilor să beneficieze de efectele recentului vaccin aprobat la nivelul UE, cel de la AstraZeneca. ”

Am primit acest accept, este deja un lucru clar. Este un angajament de proritate sistemică acordată personalului din învăţământ, peste cei 117.000 de angajaţi din sistemul de învăţământ deja programaţi, dintre care 27.000 s-au vaccinat deja. Va veni această prioritate de sistem de îndată ce va putea fi gestionat factorul limitativ, valabil în România şi în orice stat din această lume, numit numărul dozelor de vaccin. Odată cu intrarea noului vaccin Astra Zeneca, avem speranţa că vom putea să organizăm o vaccinare prioritară, conform importanţei pe care o acordăm şcolii.” - a declarat ministrul Sorin Cîmpeanu.

Neadaptarea examenelor naţionale la situaţia anului în curs, ar fi o negare a evidenţei

Astfel că potrivit ministrului, elevii din clasele a VIII-a şi a XII-a urmează să afle luna aceasta ce materie au de pregătit pentru examen.

„Există solicitări din partea celei mai mari părţi din societate de susţinere a examenelor la datele planificate, cu prezenţă fizică. Dacă am păstra şi exact aceeaşi tematică, ar fi ca şi cum am spune că elevii nu au pierdut nimic. Dacă nu am adapta tematica la evidenţa din acest an, ar fi o negare a evidenţei. Tematica de Bacalaureat şi Evaluarea Naţională va fi puternic adaptată la realităţile acestui an. Mai întâi să vedem dacă vor putea reveni la şcoală elevii claselor terminale. Vom anunţa şi modul în care am adapta programa de examen. În această lună vor afla ce materie au de pregătit pentru examen. Acesta e obiectivul nostru”, a mai spus Cîmpeanu, potrivit Edupedu.ro.