Angajata ISU condamnată în dosarul Colectiv, dată în urmărire generală. Antonia Radu are de executat opt ani şi opt luni de închisoare

Antonina Radu a fost condamnată definitiv la opt ani şi opt luni de închisoare pentru abuz în serviciu şi uzurparea funcţiei, fiind acuzată că a făcut verificări în clubul Colectiv fără a lua măsurile legale în privinţa respectării normelor de prevenire şi stingere a incendiilor.

Dat fiind că nu a fost găsită la adresa de domiciliu şi nici nu s-a prezentat pentru a se preda în vederea încarcerării, ea a fost dată în urmărire. Antonina Radu are 43 de ani.

„Fata de numita RADU ANTONINA Tribunalul Bucuresti - Sectia I Penala a emis MEPI nr. 6253 din data de 12.05.2022, fiind condamnata la 8 ani si 8 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si uzurparea functiei”, este mesajul publicat pe pagina Poliţiei Române, alături de o poză şi datele de identificare ale persoanei condamnate în procesul Colectiv.

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au pronunţat, joi, sentinţa în Dosarul Colectiv, după mai multe amânări.

Instanţa l-a condamnat pe Cristian Victor Piedone Popescu, actual primar al Sectorului 5, la 4 ani de închisoare pentru abuz în serviciu (autorizaţia SC C Club SRL), dar l-a achitat pentru o altă acuzaţie, tot de abuz în serviciu.

"În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b),g) ?i k) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 ani În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) ?i k) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. In baza art.72 Cp deduce perioada retinerii si arestarii preventive de la 06.11.2015 la 11.11.2015", a arătat instanţa.

Astfel, George Alin Anastasescu, patron al clubului Colectiv, urmează să execute în total 11 ani si 8 luni de închisoare, Costin Mincu, patron al clubului Colectiv - 8 ani de închisoare, Paul Cătălin Gancea, patron al clubului Colectiv - 6 ani şi 4 luni de închisoare, pirotehnistul Viorel Zaharia - 6 ani şi 10 luni de închisoare, pirotehnistul Marian Moise- 6 ani şi 10 luni închisoare, pompierul Antonina Radu - 8 ani şi 8 luni închisoare, pompierul George Petrică Matei - 8 ani şi 8 luni închisoare.

De asemenea, Cristian Mihai Niţă, reprezentant al firmei de artificii, a fost condamnat la 2 ani şi 6 luni de închisoare cu suspendare pentru sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri.

La rândul său, inculpata S.C. COLECTIV CLUB S.R.L a primit o pedeapsă de 47.000 lei - amendă penală, precum şi pedeapsa complementară a suspendării activităţii pe o perioadă de 3 ani. Aceeaşi amendă penală şi suspendare a activităţii pentru 3 ani a primit-o şi inculpata S.C. GOlDEN IDEAS FIREWORKS ARTISTS S.R.L.

Instanţa a decis încetarea procesului penal pornit faţă de Daniela Ioana Niţă, pentru neluare a măsurilor legale de sănătate, ca urmare a decesului inculpatei. Este vorba despre şefa firmei pirotehnice care a fost găsită moartă în august 2021.

Totodată, au fost achitate trei angajate ale Primăriei - Aurelia Iofciu, Luminiţa Larisa Ganea - sub aspectul comiterii infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu şi Sandra Ramona Moţoc,sub aspectul comiterii infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu.

Instanţa a mai decis să îi oblige în solidar pe George Alin Anastasescu, Costin Mincu, Paul Cătălin Gancea, SC Colectiv SRL, Marian Moise, Viorel Zaharia, SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL la plata unor despăgubiri către unităţi medicale.

Astfel, către Spitalul Clinic de Urgenţă, de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri Bucureşti trebuie achitată suma de 1.399.209,36 lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare cu persoanele decedate, precum şi cele referitoare la persoanele vătămate, către Spitalul Universitar Bucureşti - 1.322.981,71 lei, către Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti - 789.471,94 lei.

De asemenea, trebuie plătită suma de 1.558.495 lei către Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti reprezentând cheltuieli de spitalizare cu persoanele decedate, precum şi cele referitoare la persoanele rănite, 732.941,49 lei către Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davilla” Bucureşti, 73.779,45 lei către Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” Bucureşti, 41.677,36 lei către Spitalul Clinic de Urgenţă Sfântul Pantelimon Bucureşti, 484.312,79 lei către Spitalul Clinic de Urgenţă Pentru Copii „Grigore Alexandrescu” Bucureşti, 906.414,33 lei către Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar Arseni Bucureşti, 728.099,86 lei către Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan” Bucureşti.

George Alin Anastasescu, Costin Mincu, Paul Cătălin Gancea, SC Colectiv SRL, Marian Moise, Viorel Zaharia, SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL sunt obligaţi şi la plata unor despăgubiri către unităţi medicale au fost obligaţi de Curtea de Apel Bucureşti să plătească milioane de euro reprezentând daune morale şi daune civile pentru victimele sau rudele celor care au murit în Colectiv. Astfel, ei trebuie să achite suma de 1,5 milioane de euro către o parte civilă din dosar, câte 1 milion de euro pentru alte părţi civile din dosar şi sute de mii de euro pentru alte victime alte tragediei din Colectiv.

Instanţa stabileşte ca toate despagubirile, fixate în euro, să fie achitate la cursul BNR din momentul plăţii, dar şi aplicarea indicelui de inflaţie în raport cu toate despăgurile în lei.

În seara de 30 octombrie 2015, câteva sute de tineri se aflau în clubul Colectiv din fosta fabrică Pionierul din Bucureşti, unde asistau la concertul trupei rock Goodbye to Gravity, care îşi lansa albumul "Mantras of War". La ora 22.32, în timpul concertului, izbucneşte un incendiu din cauza unor artificii de pe scenă, iar focul se extinde rapid în câteva secunde.