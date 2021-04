Refacerea reţelei de apă caldă şi căldură în Capitală. Ce îi aşteaptă pe bucureşteni şi unde vor avea loc lucrările

Primăria Municipiului Bucureşti a publicat pentru consultare în SEAP caietele de sarcini aferente execuţiei a 4 tronsoane, cu un total de 40 de kilometri. Potrivit documentaţiei consultate de „Adevărul”, lucrările sunt unele de amploare, iar perioada contractuală de desfăşurare este de 12 luni pentru fiecare tronson.

„După mai mulţi paşi procedurali începuţi în februarie, lucrările pentru reabilitarea reţelei de termoficare a Capitalei au fost publicate oficial pe site-ul SEAP. E vorba despre 40 de kilometri de reţea, cu o valoare totală estimată a lucrărilor de 150 de milioane de lei + TVA, bani din fondurile Primăriei, care se adaugă altor 13 kilometri pe care i-am început în februarie cu Energetica, compania Primăriei. Lucrările sunt împărţite în patru obiective de investiţie. Aşteptăm depunerea ofertelor până la termenul-limită de 7 iunie 2021. Această licitaţie e urmarea discuţiei pe care am avut-o în luna februarie cu firmele de construcţie din domeniu, în care Primăria Capitalei a explicat priorităţile pe care le are în privinţa modernizării reţelelor termice din Bucureşti. Aşa cum am spus, îmbunătăţirea sistemului de termoficare rămâne prioritatea numărul 1 pentru Bucureşti, iar cu această investiţie vom ameliora problemele legate de furnizarea căldurii şi apei calde”, a anunţat pe Facebook Nicuşor Dan.

Unde vor avea loc lucrările de modernizare

Pentru reabilitarea Magistralei de termoficare I Sud, amplasamentul lucrărilor va fi în zona Bulevardul Chişinău, str. Pictor Hărlescu, str. Macazului, str. Soldat Savu Marin, Şoseaua Pantelimon, str. Cernăuţi, Aleea Diham, Şoseaua Vergului, Şoseaua Fundeni. Termenul de desfăşurarea a contractului este de 12 luni.

Pentru reabilitarea Magistralei II Sud, lucrările se vor desfăşura pe Şoseaua Colentina – str. Chiristigiilor – Şoseaua Pantelimon – Şoseaua Mihai Bravu – Bulevardul Ferdinand. Lucrările au fost eşalonate pe un grafic de 12 luni.

Lotul III constă în reabilitatea Magistralei Progresul-Berceni. Termenul de execuţie a contractului este de 12 luni (până la recepţia la terminarea lucrărilor), de la data transmiterii ordinului de începere a lucrărilor de execuţie, la care se adaugă perioada de garanţie de 5 ani ofertată.

Ce tip de lucrări se vor efectua

Conform documentaţiei publicate de Primăria Capitalei, problemele apărute în funcţionarea şi exploatarea sistemului de termoficare au drept cauză faptul că întregul sistem de distribuţie a apei calde (format din vane, ţevi de oţel şi alte sisteme) şi-a depăşit durata de viaţă, tronsoane importante din sistem având o vechime în funcţionare mai mare de 40 de ani.

În tot acest timp, acumularea apei provenite din avarii sau infiltraţii în galeriile de termoficare a dus la accelerarea procesului de coroziune la care au fost supuse ţevile şi, implicit, la creşterea numărului de avarii din sistem.

Potrivit informaţiilor din caietul de sarcini, lucrările de modernizare a reţelelor de termoficare sunt, pe scurt, următoarele: „desfacerea sistemului rutier, al trotuarului etc. existente pe amplasamentul reţelei, săpături, demontarea conductelor clasice, (…) înlocuirea pernelor din beton ale conductelor existente, montarea noilor conducte pre-izolate, realizarea căminelor de golire, adiacente traseului de conducte montate în sistem preizolat (…)”.

STB: Circulaţia va fi suspendată în unele zone

STB a răspuns deja Primăriei Capitalei cu o adresă în care arată că în unele zone circulaţia autobuzelor, a tramvaielor şi a autobuzelor vor fi afectate de lucrările de reabilitare.

„Decopertarea plăcilor de termoficare şi înlocuirea conductelor de agent termic cu conducte noi pe Bulevardul Chişinău la intersecţia cu Bulevardul Basarabia (…) va afecta liniile de tramvai şi structura peronului STB. Pe zonele de lucru ale utilajelor, în vederea realizării lucrărilor de săpătură, va fi afectată şi reţeaua electrică aeriană de contact tramvai. Pe Şoseaua Pantelimon, lucrările de racordare a conductei de termoficare pentru Spitalul Judeţean Ilfov vor afecta traseul subteran de cabluri electrice curent continuu STB. (…) Având în vedere cele menţionate, stâlpii STB SA împreună cu toate instalaţiile aferente acestora vor fi demontaţi/reamplasaţi. (…) Întrucât circulaţia tramvaielor va fi suspendată pe Bulevardul Basarabia, pentru asigurarea transportului călătorilor este necesar să se înfiinţeze linii-navetă de autobuze care să preia fluxul de călători. Costurile suplimentare aferente înfiinţării liniilor-navetă de autobuze vor fi suportate de dumneavoastră din devizul general al investiţiei de bază”, a comunicat STB în adresa trimisă către PMB.