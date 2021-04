Primarul Capitalei despre furnizarea deficitară a apei calde în Sectorul 2: A fost o avarie repetată la CET Sud

"A fost o avarie la CET Sud. Avem un furnizor, ELCEN, prin cele patru CET-uri şi avem un transportator, Termoenergetica. Ei au fost foarte corecţi, de câte ori a fost vina Termoenergetica şi nu a ELCEN am spus: 'E vina noastră şi nu a ELCEN'. De data asta a fost vina ELCEN-ului. A fost o avarie repetată la CET Sud (...), nu numai că a fost o avarie, a fost o avarie cu promisiunea de reparare. S-a reparat şi s-a rupt din nou, e vorba despre conductele care ies din CET Sud, de asta a fost întârziat momentul în care am promis noi că dăm apa caldă", a declarat Nicuşor Dan, citat de Agerpres.

De altfel primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, scria, duminică seară, pe pagina sa de Facebook, că situaţia privind furnizarea de apă caldă şi căldură este una foarte grea, iar probleme vor mai dura o perioadă, până la o reparare a conductelor făcută în mod „serios”.

„Ştiu că nu este apă caldă. Ştiu că nu este căldură. Ştiu că, deşi a venit primăvara, încă e frig şi că pentru a face baie/duş, suntem nevoiţi să încălzim apa. Da, ştiu că, deşi responsabilitatea încălzirii este la primăria generală, acest lucru nu ne încălzeşte pe niciunul din cetăţenii sectorului 2. Ştiu că degeaba vă spun despre avaria de la CET Sud, că se aşteaptă soluţii, nu doar prezentarea problemelor. Ştiu că cel mai simplu ar fi să tac din gură referitor la această problemă, pe care, în mod obiectiv, nu am cum s-o rezolv, pentru că nu am nicio atribuţie şi nicio pârghie”, a scris Mihaiu.

Primarul Sectorului 2 mai spunea că avaria prezentă va fi reparată, dar situaţia nu se va îmbunătăţi substanţial prea curând, cel puţin nu „până când primăria generală va reuşi să repare serios ţevile neglijate atâta timp”.