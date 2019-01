Netcity, obligată să îşi reducă tarifele. Reacţia companiei: Va afecta investiţiile, bugetul Primăriei şi confortul cetăţenilor

Decizia prin care ANCOM a stabilit şi a impus condiţiile în care se realizează accesul la infrastructura fizică subterană realizată de către Netcity Telecom, în baza contractului încheiat cu municipiul Bucureşti, a intrat în vigoare la data de 15 ianuarie 2019.

Sorin Grindeanu, preşedintele ANCOM, a declarat: „Adoptarea acestei decizii este rezultatul unui proces deosebit de laborios derulat pe parcursul mai multor ani în contextul adoptării unei noi legislaţii în domeniul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice. Sper ca, în următoarele luni, să vedem cu toţii schimbările pe care această decizie le va genera în Bucureşti. Decizia facilitează o concurenţă reală la nivelul capitalei, care se va reflecta în preţuri mai atractive şi servicii competitive”.

Obligaţiile Netcity

Netcity are obligaţia să asigure accesul la infrastructură în condiţii echivalente tuturor furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice care solicită sau beneficiază deja de acces la infrastructură, dacă aceştia se află în circumstanţe echivalente. În cazul în care dezvoltatorul acordă condiţii mai favorabile unui furnizor, atunci are obligaţia să acorde aceleaşi condiţii tuturor furnizorilor, pe baze nediscriminatorii. Totodată, Netcity are obligaţia să asigure terţilor (furnizorilor) acces la infrastructură cel puţin în aceleaşi condiţii, inclusiv în ceea ce priveşte calitatea, cu cele pe care şi le aplică sau pe care le aplică şi persoanelor juridice din acelaşi grup şi să trateze în acelaşi interval de timp cererile de acces la infrastructură sau solicitările de informaţii transmise de furnizori, transmite Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

Dezvoltatorul proiectului va publica pe pagina de internet informaţii precum: amplasarea canalizaţiei (lista străzilor şi imobilele acoperite de reţea), condiţiile tehnice de acces şi tarifele aferente, regulile pentru utilizarea eficientă a canalizaţiei, termenul de soluţionare a cererilor de acces şi de punere la dispoziţie a elementelor de infrastructură şi indicatorii de calitate.

Netcity are obligaţia de a publica şi contractele cadru de acces la infrastructură fizică şi de a pune la dispoziţia furnizorilor interesaţi un punct de contact pentru furnizarea de informaţii şi gestionarea cererilor de acces.

Cererile de acces pot fi refuzate doar pentru motive obiective ce implică imposibilitatea tehnică, lipsa spaţiului disponibil, afectarea integrităţii şi securităţii reţelelor deja instalate sau existenţa riscului de interferenţe semnificative cauzate de furnizarea serviciilor pe elementele de reţea care ar urma să fie instalate.

Serviciile pe care dezvoltatorul este obligat să le pună la dispoziţia furnizorilor interesaţi sunt serviciul de închiriere tubetă transport, serviciul de închiriere tubetă racord şi serviciul de închiriere fibră optică neechipată branşament FTTB.

Netcity are la dispoziţie un termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei ANCOM, pentru a pune în acord contractele în vigoare cu dispoziţiile deciziei.

Tarifele practicate de Netcity

ANCOM a stabilit, de asemenea, şi tarifele maxime pe car ele va practica Netcity, precizând că a înlocuit modalitatea de tarifare per bucată (pentru racorduri), respectiv per pereche (pentru branşament FTTB), cu tarifarea pe metru, în funcţie de lungimea reală a elementului de infrastructură care face obiectul accesului.

Astfel, tarifele maxime practicate de Netcity Telecom nu vor depăşi:

- 73,16 euro/km/lună pentru serviciul de închiriere tubetă transport;

- 0,224 euro/metru/lună pentru serviciul de închiriere tubetă racord;

- 0,277 euro/metru/lună pentru serviciul branşament FTTB.

Tarifele pentru serviciul închiriere tubetă transport şi închiriere racord vor fi multiplicate cu 1,27 în cazul instalării de cablu coaxial şi, respectiv, cu 1,5 în cazul instalării de cablu cu fire de cupru torsadate.

Tarifele maxime stabilite nu includ TVA.

Încheierea contractelor de acces

Contractele de acces la infrastructură dintre furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi Netcity se vor încheia în maxim 30 de zile de la primirea cererii de acces, iar în cazul modificării sau completării unui contract, termenul maxim de negociere este de 15 zile de la data primirii cererii.

Durata contractului de acces la infrastructură se stabileşte prin negociere între părţi şi poate fi cuprinsă între 3 ani şi 5 ani.

Reacţia Netcity Telecom

Compania NetCity a reacţionat şi spune că noua decizie a ANCOM reprezintă o intervenţie severă, neadaptată, de natură a afecta investiţiile în infrastructură, bugetul local şi bunăstarea şi confortul cetăţenilor.

„În consecinţă, compania va căuta soluţiile necesare pentru restabilirea unui cadru de operare echitabil pentru proiectul realizat în parteneriat cu Municipiul Bucureşti, în vederea susţinerii investiţiilor 100% private în infrastructura Capitalei”, se arată într-un comunicat al NetCity.

De asemenea, potrivit companiei, decizia ANCOM va determina, odată cu scăderea veniturilor Netcity Telecom, şi scăderea valorii redevenţei către bugetul Municipiului Bucureşti. Compania plăteşte una dintre cele mai mari redevenţe aferente unui Parteneriat Public-Privat, de 12% din veniturile obţinute, şi contribuie la bugetul Municipiului Bucureşti în prezent cu sume ce depăşesc un milion de euro pe an.

Compania subliniază că este necesar ca orice intervenţie a autorităţilor să asigure previzibilitatea şi condiţiile de stabilitate necesare unui climat investiţional rezonabil, esenţial pentru proiectul Netcity, şi în egală măsură să ia în considerare investiţiile necesare pentru întregul proiect. Trebuie avute în vedere, de exemplu, atât investiţiile considerabile efectuate în anul 2018, pe parcursul căruia reţeaua s-a dezvoltat cu aproximativ o treime din lungimea actuală, cât şi nivelul crescut de fonduri necesare pentru extinderea cât mai rapidă a reţelei la nivelul întregului oraş.

„În ceea ce priveşte modificarea tarifelor stabilite în urma unei licitaţii publice prin Contractul de concesiune încheiat în parteneriat cu Municipiul Bucureşti, dincolo de aspectele de principiu, decizia de scădere a acestora nu are niciun efect direct în beneficiul consumatorilor. Proiectul Netcity nu a avut şi nu are un impact direct la nivelul tarifelor serviciilor platite de utilizatorii finali, ci contribuie la creşterea concurenţei între diverşi operatori, lucru dovedit de evoluţia descendentă a preţurilor serviciilor oferite de operatorii de internet, telefonie şi televiziune de la lansarea proiectului Netcity până în prezent”, spune compania.

Astfel, proiectul este îngreunat, iar procesul de eliminare a cablurilor instalate fără autorizaţie este încetinit, fără a aduce în schimb niciun beneficiu concret oraşului sau cetăţenilor.