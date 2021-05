Maratonul vaccinării în Capitală: Până la 5 persoane pe minut în cursul nopţii, dintre care foarte mulţi seniori

„Au fost foarte mulţi părinţi care au venit cu copii peste 16 ani. Copii cetăţeni străini ai unor români. Au venit cu paşaportul ţării respective şi cu părinţii care au semnat consimţământul. De la unii care aveau 16 ani şi câteva zile, nici măcar 16 şi o lună, până la aproape 18 ani. Părinţii care doresc să vaccineze copiii trebuie să îi însoţească”, a afirmat medicul, citat de Digi24

„Vaccinarea merge chiar mai bine decât ne-am aşteptat, lucrul cel mai important e profilul celor care au venit. Au fost foarte mulţi seniori, acele persoane pentru care n-a fost uşor să manipuleze sistemul de înscriere n platforma. Foarte mulţi au zis că e bine să vii cu buletinul, fără programare. Nu trebuie nimic suplimentar, decât să nu fi avut doză de vaccin făcută. În sistemul de triaj se observă cu ajutorul tabletelor dacă solicitantul a făcut vreo doză de vaccin”, a declarat medicul.

Interes crescut pentru maratonul vaccinării în rândul seniorilor

Din 2.200 de persoane, cam jumătate aveau peste 60 de ani, spune dr. Mihai Craiu.

„I-am distribuit către boxele din vecinătatea punctului de triaj, că să nu facă mulţi paşi. Persoanele cu comorbidităţi au fost vaccinate în punctul mobil de prim ajutor, am avut doi anestezişti de la Institutul Fundeni care au asigurat micile incidente”, a declarat medicul Mihai Craiu.

El a spus că n-a fost înregistrat niciun incident major, au fost câteva persoane care au avut lipotimii, vertij, unele s-au deshidratat: „Lumea poate să vină în deplină siguranţă, primesc aceleaşi îngrijiri ultraperformante”.

„În noaptea de vineri spre sâmbătă au venit în jur de 400 de persoane, au venit 3-4-5 în fiecare minut. Am închis o parte din acces, acum ne pregătim pentru o accelerare a fluxului de dimineaţă, o să vedem cum ne lasă şi vremea”, a afirmat medicul.

Craiu a dat asigurări că sunt amenajate trei corturi pentru situaţii în care ar putea fi foarte cald sau ploaie: „Cine vine chiar şi pe ploaie are unde să stea, coadă nu o să fie cu oameni afară expuşi”.

Maratonul vaccinării, deschis şi pentru rapelul cu Pfizer

„Pot să vină toate persoanele sănătoase care n-au făcut nicio doză sau persoanele cu 1 doză cu Pfizer, pentru că sistemul electronic nu ne lasă să administrăm a două doză decât dacă puteau s-o primească. Am avut scenarii de persoane care urmau să plece cu avionul în această dimineaţă şi ar fi avut azi programare, de aceea ne-a lăsat sistemul s-o facem. Au fost şi persoane care ar fi trebuit să aibă mâine-poimâine şi n-am putut s-o facem. Oamenii pot să vină pentru doza a două dacă se încadrează ca timp”, a adăugat Craiu.

El a transmis şi un mesaj pentru cei care încă ezită să se vaccineze: „Ca medic şi părinte, soluţia că să putem trimite copiii la scoală în siguranţă, să călătorim, să nu plătim teste PCR şi să intrăm în carantină e vaccinarea, care e eficace şi sigură. Vorbim de peste un miliard de doze în lume”.

Maratonul vaccinării din Bucureşti continuă. Este cea de-a doua zi în care oamenii se pot imuniza anti-COVID fără programare. Cele mai multe cabinete sunt la Sala Palatului. Autorităţile speră să vaccineze 10.000 de persoane în 3 zile şi 3 nopţi. Până acum, au primit serul aproape 4000 de persoane.