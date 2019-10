Lucrări fără sfârşit pe şoseaua Fabrica de Glucoză. Noile estimări ale Primăriei ajung în vara lui 2020

Cu toate că s-au făcut paşi importanţi, Marius Coaje, consilierul pe problem de infrastructură al Gabriei Firea, spune că finalizarea construcţiilor va mai dura o perioadă de până la 6 luni, conform ziare.com

„Eu insist ca asocierea de constructori să îmi termine în acest an toate lucrările pe partea nou construită a şoselei. Dar şi constructorul depinde de vreme, că nu poate lucra pe ploaie sau îngheţ. Şi dacă ar vrea, nu l-aş lasă, din cauza că ar însemna treabă prost făcută. Apoi, pentru încă trei luni, închid partea veche a şoselei, sparg asfaltul, schimb bordurile, torn alt astfalt şi am terminat! Dar.. aici avem o problemă! Mie, că şi constructor, mi-ar fi convenit să închid stradă cu totul, să o fac de la un cap la altul şi să o deschid apoi, deja lărgită. Dar nu s-a putut, din cauza că s-ar fi circulat infernal, în zonă.

Iar acum ce fac? Termin sensul la care lucrez şi îl deschid. Pe acest sens, în timp ce îl repar pe celălalt, îmi vor circulă nu doar autoturisme, ci şi camioane, betoniere, tiruri cu materiale şi toate maşinile care merg spre şantierele din Pipera... Şi îmi vor strică asfaltul abia turnat. Şi va trebui să pun altul”, a declarat Coaje.

Întârzieri şi probleme neprevăzute

„Constructorul ne-a comunicat diverse motive pentru întârziere. Unele n-au fost întemeiate, dar altele au fost. Spre exemplu, au fost 27 de zile (neconsecutive) în care nu s-a putut lucre pentru că a plouat. Adunat, aceste zile lucrătoare reprezintă peste o lună. Apoi, am întâmpinat şi alt soi de probleme – trebuia să relocăm de acolo o conductă mare a RADET, dar ne-au dat aviz negative şi ne-a zis: dacă tot lucraţi, mai bine înlocuiţi conducta cu una nouă, preziolată”, a declarant Marius Coaje, consilierul pe problem de infrastructură al Gabriei Firea, pentru ziare.com, arătând o serie de alte probleme neprevăzute care au dus la întârzierile actuale.

„Sigur că, între timp, s-a lucrat la lărgire. S-a ajuns cu lucrările - venind dinspre Petricani, pe sensul stâng - până la intersecţia strada Intrarea Chefalului (aproape de intersecţia şoselei Petricani cu şoseaua Barbu Văcărescu). Iar acolo am întampinat o problema”, a mai spus acesta. „ După părerea mea, soluţia aleasă iniţial pentru lărgire-anume construcţia, în plus, a unui drum colector acolo-era cea mai bună. Fără acel drum, oamenii de pe Intrararea Chefalului (poziţionaţi pe o pantă pe care s-a tot construit, în ultimii ani) aveau acces cu greu la şosea. Erau, practic, într-o groapă din care ar fi ieşit cu greutate, mai ales iarnă. Aşa ca i-am cerut proiectantului să vina cu trei soluţii inginereşti pentru rezolvarea problemei, dintre care noi să alegem una. Am ales soluţia şi lucrăm să trecem şi de porţiunea asta de la Intrarea Chefalului”, a explicat Coaje.

Un proiect de un deceniu

Lărgirea de la o singură bandă pe sens la două a şoselei Fabrica de Glucoză a fost decisă încă din anul 2010, imediat adoptându-se şi hotărârea de alocare a 163 de milioane de euro pentru a cumpăra de la cetăţeni terenurile din lateralul şoselei, scrie Ziare.com.

Următorii 4 ani, însă, nu au cunoscut niciun progres semnificativ. Certuri pe detaliile proiectului şi pe suma decisă iniţial pentru expropieri au făcut ca în 2014 consilierii să decidă doar scăderea de al 163 la 60 de milioane de lei a sumei respective. Problema a devenit cu atât mai presantă cu cât extremitatea din zona urbană a autostrăzii Bucureşti-Ploieşti se apropia de finalizare, iar şoseaua Fabrica de Glucoză era una dintre cele doar două căi de ieşire de pe autostradă. Licitaţia organizată sub presiune a fost contestată şi întârziată – astfel, doar în iunie 2017 s-a reuşit semnarea contractului dintre PMB şi societăţile Tracon,Straco şi Primacons Group pentru lărgirea şoselei. Şantierele s-au deschis anul următor, în august.