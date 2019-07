Asociaţia „Metrou Uşor” a descoperit mai multe probleme pe traseul liniei de tramvai 41

Asociaţia susţine că linia de navetă 641 a fost deviată pe un traseu ineficient şi că aceasta face un ocol de 7 Km. Redăm comunicatul integral al asociaţiei:

„Recent, cartierul Drumul Taberei şi aşa sufocat de lucrările interminabile la Secţiunea I a magistralei 5 de metrou, a pierdut ultima legătură rapidă de transport – linia de metrou uşor 41. Acest lucru este cauzat de continuarea realizării a 3 lucrări de infrastructură extrem de importante şi amânate în ultimii ani din cauza consecinţelor asupra traficului.

Este vorba despre construcţia unui pasaj pietonal subteran între staţia de metrou Parc Drumul Taberei şi staţia tramvaiului 41 (asemeni deja existentei legături de la piaţa Crângaşi), finalizarea pasajului suprateran Ciurel şi reabilitarea pasajului suprateran Grant. Acest lucru dovedeşte că poate exista coordonare între mai multe autorităţi prin faptul că aceste lucrări au demarat simultan.

Pentru realizarea acestor obiective şi asigurarea frontului de lucru s-a luat decizia de a sista circulaţia tramvaiului 41 şi crearea liniilor navetă 641 şi 642 menite să suplinească tramvaiul suspendat. Aşa cum era de aşteptat, aceste măsuri au generat haos în vestul oraşului.

Încă de la începutul lucrărilor, asociaţia „Metrou Uşor” a monitorizat şi analizat atent situaţia din cartierul Drumul Taberei, descoperind o serie de probleme ce agravează situaţia neplacută.

În primul rând, este vorba de traseul liniei navetă 641, sensul spre terminalul Ghencea, afectat de debutul lucrărilor la structura pasajului Grant începând cu data de 1 iulie. Pentru devierea acestei linii s-a ales un traseu extrem de ineficient, ce presupune un ocol de 7 kilometri prin zona Pieţii Gării de Nord, în locul traseului normal al tramvaiului 41, pe pasajul Grant.

Soluţia aleasă generează la orele de vârf intervale de succedare între vehicule extrem de mari, acestea stând blocate pe Bd. Mărăşti, Bd. Mihalache şi Str. Banu Manta, făcând ca timpul unei curse Piaţa Presei – Ghencea să ajungă la 2 ore. De asemenea, în cazul liniei 642, membrii asociaţiei au remarcat lipsa unei staţii de autobuz pe bucla de întoarcere de sub pasajul Grant, staţie ce ar permite o transbordare mai uşoară cu staţia „Opera Comică pentru Copii” de pe Şos. Giuleşti, corespunzătoare liniilor 11 şi 44.

În al doilea rând, ritmul cu care şantierele progresează este nesatisfăcător. Acesta este afectat de vremea caniculară (când muncitorii sunt nevoiţi să reducă activitatea), de lipsa schimbului 3 pe timp de noapte şi de decizia de a nu lucra în weekend-uri. Dacă în cazul lucrărilor PMB de la pasajele Grant şi Ciurel, membrii asociaţiei „Metrou Uşor” au observat o mobilizare bună, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre şantierul Metrorex de la Piaţa Drumul Taberei, unde nu se înregistrează mari progrese, la fel ca pe restul şantierului M5. Mai mult, Metrorex a decis să devieze calea de rulare a tramvaiului 41 în locul urgentării construcţiei pasajului, fiind o soluţie de avarie.

Nu în ultimul rând, asociaţia „Metrou Uşor” îşi manifestă îngrijorarea faţă de lipsa unor lucrări de mentenanţă generală a liniei de metrou uşor 41, calea de rulare având multe porţiuni denivelate ce produc balansări puternice ale tramvaielor, fapt ce impune restricţii de viteză pentru a nu periclita siguranţa călătorilor. Acest lucru este evidenţiat de creşterea semnificativă a timpului de parcurgere a unei semicurse faţă de anul 2002.

Cu excepţia reviziilor anuale din luna august ce au vizat zone punctuale, alte investiţii majore nu au mai fost făcute pentru a menţine performanţele linei 41 de la inaugurare şi până acum. Suspendarea lui 41 ar fi fost prilejul perfect pentru modernizarea metroului uşor, mai exact pentru schimbarea unor porţiuni mari de linii, modernizarea şi extinderea peroanelor în vederea utilizării de către viitoarele tramvaie ce ar depăşi în multe staţii lungimea peroanelor existente, implementarea semaforizării prioritare a tramvaiului în intersecţii, dar şi implementarea sistemelor digitale de informare din staţii. Aşadar, pentru realizarea acestor lucrări absolut necesare, va fi nevoie

de o nouă închidere a tramvaiului 41, fiind imposibilă realizarea acestora sub trafic.

Prin urmare, asociaţia „Metrou Uşor” vine cu o serie de soluţii pentru remedierea acestor probleme. În cazul liniei 641 sensul spre terminalul Ghencea, propunem utilizarea rampei sudice a pasajului Grant de către toate vehiculele astfel: banda 1 pentru sensul spre Piaţa Presei, iar banda 2 pentru sensul spre Ghencea. Este nevoie de scoaterea unor porţiuni de gard şi borduri la capetele rampelor Ceahlău şi Turda, pentru permiterea intrării vehiculelor ce merg spre Ghencea, pe sensul temporar de circulaţie şi revenirea pe sensul permanent de circulaţie, cele 2 zone indicate având calea de rulare a tramvaiului integrată în beton, ceea ce face trecerea extrem de facilă.

Această măsură a mai fost aplicată în trecut cu ocazia altor lucrări la pasaj, exact în zonele indicate. Astfel, s-ar reduce timpul pentru parcurgerea drumului Piaţa Presei Libere – Ghencea la orele de vârf, reducerea intervalului de succedare şi a traseului autobuzului 641 cu aproximativ 7km. În plus, noul traseu ar permite utilizarea autobuzelor articulate, de mare capacitate, măsură imposibilă datorită străzilor înguste de pe actualul traseu. De asemenea, propunem spre analiză înfiinţarea unei staţii de autobuz sub pasajul Grant pentru linia 642, deoarece există cerere în rândul călătorilor.

g4media.ro. În ceea ce priveşte programul de lucru al şantierelor, asociaţia recomandă prelungirea acestuia pe perioada nopţii şi în weekend-uri pentru a devansa termenul de finalizare. Pentru şantierul de la Piaţa Drumul Taberei, recomandăm renunţarea la devierea căii de rulare a tramvaiului (începută recent) şi construcţia pasajului pietonal până la redeschiderea circulaţiei lui 41, fără alte soluţii tehnice care să sporească disconfortul”, susţin reprezentanţii asociaţiei Metrou Uşor, informează

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: