Preşedintele interimar al CSM, Dorel Musteaţă: O parte din sistem luptă contra Consiliului Superior al Magistraturii

„O parte din sistem luptă cu CSM. Unii sunt vizaţi, unii apropiaţi de cei vizaţi, se manipulează cu opinia publică. Ce vor? De exemplu, mie un judecător mi-a spus ideea că ar fi bine să convocăm o adunare (n.r. adunare generală a magistraţilor) acum şi să discutăm cu uşile închise ce se întâmplă. Eu am spus că sunt de acord să organizăm o adunare, dar cu uşile deschise”, a afirmat Dorel Musteaţă.



De asemenea, preşedintele interimar al CSM spune că este liber în acţiuni şi nu este influenţat de nimeni în luarea deciziilor. „Nu sunt legat de mâini şi nici nu am fost niciodată. Întotdeauna am votat aşa cum am considerat că este legal şi corect”, a declarat Dorel Musteaţă.



Despre suspendarea din funcţie a conducerii Judecătoriei Chişinău, a preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie Ion Druţă, care a avut loc printr-o decizie a CSM la 25 iunie curent, Dorel Musteaţă spune că după aceasta s-au petrecut acţiune pe care nu le consideră corecte faţă de el personal, dar şi faţă de judecătorul care a scris o notă informativă la CSM prin care a vorbit despre ilegalităţile din sistem.





Preşedintele interimar al CSM spune că a expediat la Procuratură nota informativă pentru a fi examinată din punct de vedere penal. În plus, cei vizaţi au contestat decizia CSM de suspendare din funcţie. „Din informaţia pe care o deţin, dumnealor au cerut chiar şi suspendarea deciziei CSM în partea ce ţine de înlăturarea lor. Marţi, ei şi-au retras cererea, dar şedinţa este planificată pentru 22 iulie”, a declarat Dorel Musteaţă.



În şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii din data de 25 iunie s-a decis suspendarea temporară din funcţie a lui Ion Druţă, preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie (CSJ), a preşedintelui Judecătoriei Chişinău şi tuturor vicepreşedinţilor instanţei. CSM anunţa atunci că la baza acestei hotărâri a stat o notă informativă a unui judecător care a sesizat instituţia despre ilegalităţi care au loc în sistemul judecătoresc. Decizia a fost luată după ce premierul Maia Sandu a mers la şedinţa CSM şi a adresat un mesaj membrilor instituţiei.

