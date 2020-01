Maia Sandu susţine că este gata să-l înfrunte pe Igor Dodon la prezidenţiale

„PAS va susţine un candidat care are cele mai bune şanse să îl învingă pe Dodon. Evident, un candidat care să construiască instituţii democratice, să sprijine construcţia de instituţii democratice”, a afirmat politiciana în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la postul TVR Moldova.



Potrivit ei, în 2016 Igor Dodon a fost ajutat de fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc să ajungă în funcţia de preşedinte şi au fost mai multe elemente care au împiedicat desfăşurarea unor alegeri libere şi corecte. „Acum, pe de o parte, are instrumente pe care le posedă direct, nu prin intermediul lui Plahotniuc, pe de altă parte, Dodon şi-a asumat toată responsabilitatea pentru situaţia din ţară”, a concretizat Maia Sandu.



„Putem să-l învingem pe Igor Dodon, dacă vom merge uniţi în această campanie, dacă vom antrena toţi oamenii care pot să ne ajute, dacă vom fi credibili, dacă vom reuşi să convingem şi diaspora care este un element extrem de important pentru Republica Moldova”, a continuat fosta prim-ministră.



Totodată, Maia Sandu spune că PAS este deschis pentru discuţii cu membrii Mişcării Politice Unirea nou-formate. „Am avut nişte discuţii preliminare cu unii reprezentanţi din acest bloc şi am convenit că în această luptă oponentul nostru este Igor Dodon, el este pericolul pentru Republica Moldova şi suntem dispuşi să facem un pact de neagresiune şi să avem o campanie corectă unii în raport cu alţii astfel încât această campanie, în special, în primul tur să nu dăuneze turului doi”, a afirmat politiciana.