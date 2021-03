Maia Sandu: Nu înţeleg pretenţiile PSRM. Ei au un Guvern – Guvernul Ciocoi

Mai mult, preşedintele ţării spune că va aştepta decizia Curţii Constituţionale privind constatarea circumstanţelor dizolvării Parlamentului şi în funcţie de situaţia pandemică, va decide când semnează decretul de dizolvare a Legislativului şi de anunţare a datei alegerilor parlamentare anticipate.



Preşedintele Sandu a refuzat să ofere detalii din timpul consultărilor cu fracţiunile parlamentare, menţionând că după discuţiile cu reprezentanţii tuturor partidelor va veni cu o poziţie oficială. În acelaşi timp, şeful statului spune că toate acţiunile sale din ultimele luni au fost conforme Constituţiei.



„Cei care vorbesc acum despre necesitatea învestirii unui Guvern, trebuiau să voteze unul din cei doi candidaţi pe care i-am desemnat. Am desemnat oameni intergri, oameni care pot gestiona criza sanitară. De cealaltă parte, socialiştii, dacă vor să aibă un guvern al lor, deja îl au. Actualul Guvern în exerciţiu este Guvernul PSRM”, a spus Maia Sandu în cadrul emisiunii „Piatnita s Anatoliem Golea” de la RTR.



Sandu spune că a aflat din presă despre decizia Marianei Durleşteanu de a se retrage din cursa pentru şefia Executivului.



„Am aflat din presă, când s-au terminat consultările cu fracţiunea PSRM, am văzut ştirea, dar nu am vorbit cu Mariana Durleşteanu. Ne cunoaştem, când eu activam la Ministerul Economiei, ea lucra la Ministerul Finanţelor. N-am avut pretenţii la candidat pentru că nu este vorba despre candidat, este vorba despre cei care susţin acest Guvern”, a spus Maia Sandu.



Şeful statului insistă pe ideea alegerilor parlamentare anticipate, însă spune că data scrutinului va fi stabilită în funcţie de evoluţia situaţiei pandemice din ţară.



„Când va exista decizia Curţii Constituţionale, trebuie să vedem care va fi situaţia pandemică. Următoarele alegeri nu vor mai fi organizate de Plahtoniuc, vor fi alegeri libere şi corecte, acum nu mai există sistemul electoral mixt, oamenii nu se mai tem de regimul lui Plahotniuc”, a mai spus Maia Sandu.



După eşecul învestirii Guvernului Grosu în Parlament, vineri, 26 martie, preşedintele Maia Sandu a avut consultări cu fracţiunile Pro Moldova, PAS, Platforma DA şi PDM. Consultările vor continua luni, 29 martie. La discuţii sunt aşteptaţi deputaţii fracţiunii Partidului Şor şi cei ai fracţiunii PSRM.