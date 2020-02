Igor Munteanu: Întregul sistem naţional de transport public a fost transmis unor persoane fizice

Parlamentarul a menţionat că întreprinderea care a concesionat întreprinderea de stat „Gările şi Staţiile Auto” a transmis drepturile de concesionare unei firme care se ocupă de comercializarea hainelor şi încălţămintei şi unor persoane fizice, transmite IPN „Au transmis drepturile de concesionare unor persoane fizice. Există nişte persoane care reprezintă în acest moment, efectiv vorbind, o firmă obscură de haine şi încălţăminte şi nişte persoane fizice. Or, să transmiţi întreg sistemul naţional de transport public unor persoane fizice este absurd, aberant. Niciun stat care se respectă n-ar trebui să facă asemenea lucruri pentru că primejduieşte şi pune în pericol vieţile şi nu doar confortul şi siguranţa pasagerilor”, a declarat Igor Munteanu în platoul emisiunii „În profunzime” de la postul ProTV Chişinău.Deputatul susţine că profiturile pe care le poate genera „Gările şi Staţiile Auto” nu sunt de neglijat. Înainte de decizia de a concesiona compania, aceste staţii generau cinci milioane de lei anual, erau într-o situaţie bună, îşi plăteau angajaţii, nu creşteau suficient de mult, nu aveau suficienţi bani pentru automodernizare, dar nu erau într-o situaţie dezastruoasă şi ar fi putut în continuare să menţină situaţia sub control, fără nicio implicare din afară. Totodată, parlamentarul menţionează că tranzacţiile care se fac pe piaţa auto se ridică la 500 de milioane de lei, sumă destul de interesantă pentru companiile care se aventurează pe acest domeniu.În anul 2019, concesionarul trebuia să investească 35 de milioane de lei în modernizarea a circa zece staţii auto. Unele staţii au început să fie modernizate, dar concesionarul nu a prezentat un raport, iar comisia de monitorizare nu a făcut nicio monitorizare care să verifice şi să spună exact câţi bani s-au investit în aceste obiective. „În plus, aceste investiţii care s-au făcut în 2019, după semnarea contractului, nu au fost făcute din surse bancare pentru că nu s-au prezentat informaţiile şi atunci apare întrebarea din ce resurse au fost finanţate acele lucrări cu care concesionarul este foarte mândru. În al doilea rând, faptul că aceste obiective au trecut la concesionar a blocat foarte multe politici ale Ministerului Economiei şi Infrastructurii. În condiţiile noului minister, informaţiile despre care sunt politicile în transport şi cum au loc sunt mai greu de gestionat”, a explicat deputatul.Parlamentarul susţine că cea mai bună soluţie este ca acest contract să fie reziliat şi să se verifice câţi bani au fost investiţi.