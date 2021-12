Igor Grosu: În scurt timp va fi numit un nou director CNA

Igor Grosu spune că ideea comasării Centrului Naţional Anticorupţie şi a Procuraturii Anticorupţie într-o singură entitate va necesita timp pentru consultări şi dezbateri, iar din acest motiv, deocamdată, se va insista pe fortificarea capacităţilor CNA.



Potrivit legii, directorul CNA nu mai este selectat prin concurs public, ci este numit de către Parlament la propunerea a cel puţin 20 de deputaţi. Preşedintele Parlamentului spune că până la finalul acestei sesiuni va fi numită noua conducere CNA, astfel încât instituţia să fie gestionată cât mai eficient.



„În timpul cel mai apropiat se va avansa în acest sens. Am avut o singură interacţiune cu directorul interimar CNA, l-am rugat să asigure buna funcţionare a instituţiei, până va fi votat un nou director. CNA trebuie să demonstreze că este o instituţie viabilă care combate corupţia. Ştiu că acolo este capacitate, dar până acum n-am văzut acest lucru. Trebuie mai întâi să numim acolo un director. Momentul comasării cu Procuratura Anticorupţie şi creării modelului DNA va lua ceva timp, decizia încă trebuie consultată, dar noi trebuie să asigurăm funcţionalitatea instituţiei acum şi în timpul cel mai apropiat trebuie să dăm o conducere acestei instituţii”, a spus Igor Grosu în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



Preşedintele Parlamentului spune că până la sfârşitul acestei sesiuni vor fi completate şi funcţiile rămase vacante la celelalte instituţii aflate sub control parlamentar. Deşi, anterior, guvernarea anunţa că este necesară demiterea directorilor ANRE, acum preşedintele Parlamentului spune că acest lucru ar fi inoportun.



„Avem în plan ca până la sfârşitul acestei sesiuni să completăm funcţiile la Consiliul Concurenţei. Vom demara toate procedurile ca până la sfârşitul anului să avem completată această instituţie. Şi la ANRE este o poziţie vacantă, va fi lansată procedura de completare a acestei funcţii, după demisia lui Ştefan Creangă. Cât îi priveşte pe ceilalţi directori, aici graba este contraindicată, avem de trecut cu bine această iarnă, cred că o vom trece cu bine, dar nu trebuie să ne relaxăm”, a mai spus Igor Grosu.



Parlamentul a aprobat anterior legea privind responsabilizarea şefilor instituţiilor aflate sub control parlamentar.