Igor Dodon s-a întâlnit la Moscova cu Dmitrii Kozak şi l-a prezentat pe candidatul la şefia Moldovagaz

Într-o postare pe Facebook, şeful statului a declarat că a discutat în cadrul întrevederii despre asigurarea neîntreruptă a Republicii Moldova cu gaze naturale, ţinând cont de faptul că acordul cu privire la tranzitarea teritoriului Ucrainei expiră la finele anului curent. „Totodată, am examinat solicitarea părţii moldoveneşti de a ne oferi reduceri la tarifele pentru gaze, începând cu ‪1 septembrie curent”, susţine preşedintele.



Şeful statului nu oferă detalii despre reducerile solicitate. La început de an, într-un interviu, Igor Dodon spunea că Moldova ar putea conta pe o reducere a preţului la gaze cu 20-25%, în contextul în care Republica Moldova are statut de observator în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice. Potrivit lui Igor Dodon, Moldova primeşte gaz natural în baza unui contract care a fost semnat încă în anul 2006 şi care în fiecare a fost prelungit. Termenul limită de prelungire este 2019.



Vadim Ceban este în prezent adjunctul başcanului UTA Găgăuzia. Candidatura lui trebuie să fie aprobată de Guvern, precum şi de Consiliul de Observatori al Moldovagaz, condus de reprezentanţii Gazprom.

