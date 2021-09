Expert: Studenţii străini ne permit să menţinem pe linia de plutire sistemul educaţional din R. Moldova

Veaceslav Ioniţă, expert la Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”, spune că învăţământul superior din Moldova trece printr-o criză provocată de tendinţele demografice negative, iar dacă nu ar fi străinii, acesta ar suferi şi mai mult.



În cadrul emisiunii „Analize economice cu Veaceslav Ioniţă”, expertul a declarat că exportul de servicii educaţionale a fost unul, pe nedrept, ignorat de către autorităţi. Or, acesta generează anual 100 de milioane de dolari. În opinia sa, Guvernul trebuie să crească numărul studenţilor străini, în special din ţările unde a avut anterior recorduri. În prezent, se duce o luptă enormă pentru piaţa educaţională internaţională. Ţările depun eforturi enorme ca să câştige bani din educaţie. „Studenţii străini permit studenţilor noştri să fie incluşi în circuitul internaţional şi ne permit să asigurăm nişte resurse financiare pentru universităţile noastre, ca să-şi poată creşte calitatea educaţiei, prestaţia”, a remarcat expertul.



Veaceslav Ioniţă afirmă că, acum 12 ani, în Republica Moldova îşi făceau studiile circa 1200 de studenţi străini. Astăzi ar fi circa 4600 de studenţi. O cifră destul de considerabilă, ţinând cont de faptul că la noi numărul de studenţi scade dramatic în fiecare an din cauza demografiei, a migraţiei şi al plecării la studii peste hotare. „În condiţiile în care numărul studenţilor moldoveni scade, grupul studenţilor străini creşte şi aceştia ne permit să menţinem pe linia de plutire sistemul educaţional, ba chiar ne ajută să-l salvăm”, susţine expertul.



În Republica Moldova numărul de studenţi a scăzut de la 128 de mii în anii 2007-2008, la 57 de mii în 2019-2020. Acum este înregistrată o uşoară înviorare din contul studenţilor care au apelat la studii cu frecvenţă redusă, numărul cărora a crescut cu 2000. Însă, numărul de studenţi care studiază la zi este la o limită de jos, iar ceea ce salvează învăţământul astăzi sunt studenţii străini.



„Republica Moldova, pe lângă bunurile pe care le exportă de 2,7 miliarde de dolari, exportă şi servicii, care se cifrează la 1,3 miliarde de dolari. Serviciile este domeniul unde noi mai mult exportăm decât importăm. Principalele servicii exportate sunt cele de transport, IT şi cele educaţionale”, a precizat Veaceslav Ioniţă.