Candidatul PLDM la prezidenţiale, Tudor Deliu, a depus actele la CEC

„Am depus actele pentru înregistrarea grupului de iniţiativă. Ca orice om normal, am emoţii. Nu poate un om să nu aibă emoţii, mai ales atunci când se avântă într-un proces atât de importat, atât pentru el, cât şi pentru Republica Moldova”, a spus Tudor Deliu.



Întrebat dacă va reuşi să colecteze cel puţin 15.000 de semnături, precum prevede Codul Electoral, acesta a remarcat că „Măria Sa, alegătorul, va decide cui îi oferă susţinere”. „Ca cetăţean al Republicii Moldova, consider că am dreptul să candidez la această funcţie”, a adăugat Tudor Deliu.



Documentele necesare pentru înregistrarea grupurilor de iniţiativă pentru susţinerea candidaţilor la funcţia de preşedinte al Republicii Moldova pot fi depuse la sediul Comisiei Electorale Centrale, începând de astăzi, 1 septembrie şi până pe 11 septembrie.



Decizia, ca fostul preşedinte al PLDM în perioada 2018-2020, Tudor Deliu, să fie desemnat în calitate de candidat la funcţia de preşedinte al Republicii Moldova, în cadrul scrutinului prezidenţial din 1 noiembrie anul curent, a fost luată de Consiliul Politic Naţional al PLDM în urma consultărilor cu organizaţiile teritoriale în data de 28 august.