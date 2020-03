Andrian Candu: Nu am fost implicat în acte ilegale care ar duce la unele acuzaţii

„Eu nu am nicio frică în privinţa la nicio anchetă şi nicio venire a procurorului general. Consider că tot ceea ce am făcut, am făcut legal şi nu există nicio implicare în acte ilegale care ar duce la unele acuzaţii. În acelaşi timp, am spus-o de fiecare dată că deputaţii nu trebuie să beneficieze de anumită protecţie şi imunităţi, toţi sunt egali în faţa legii. Dacă are motive, dar adevărate motive, să vină procurorul general în Parlament, să discute despre o anumită investigaţie în privinţa unui deputat, dacă nu cumva e motivat politic”, a declarat Andrian Candu în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la postul de televiziune TV8.

Totodată, liderul celor şapte deputaţi care au părăsit Partidul Democrat din Moldova este sigur că în prezent nu există motive pentru care Procuratura Generală ar cere ridicarea imunităţii pentru unul dintre ei, lucru pe care nu-l poate spune despre foştii colegi de partid.



„Am auzit şi eu zvonuri şi zvonuri că sunt unele anchete, că sunt unele investigaţii, că se vorbeşte despre unele cazuri penale care sunt în desfăşurare, unele care au fost puse la murat, unele de pe care se mai şterge colbul şi se arată cuiva. Bănuiesc că ar exista motive, dar nu ar fi corect să stăm să speculăm. Consideră că la ora actuală PDM este foarte vulnerabil şi din cauza asta i-a decizii care nu ţin neapărat de libera exprimare”, a adăugat Andrian Candu.



Deputatul PPDA Alexandru Slusari anunţa într-o conferinţă de presă care a avut loc la data de 9 martie că procurorul general Alexandr Stoianoglo ar putea merge marţi,10 martie, la şedinţa Parlamentului, pentru a cere ridicarea imunităţii în privinţa unor deputaţi.





