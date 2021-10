Directorul „Moldovagaz”: Problema nu este în preţul gazului, ci în asigurarea volumelor necesare

Potrivit oficialului, pentru luna octombrie, consumatorii casnici şi instituţiile publice nu vor rămâne fără gaze naturale.



Ceban spune că în negocierile cu Gazprom, Chişinăul insistă pe prelungirea fostului contract de achiziţie a gazului, cu vechea formulă de calcul. Potrivit oficialului, impasul negocierilor este determinat şi de datoriile acumulate de Moldovagaz faţă de Gazprom în valoare de 450 de milioane de dolari, fiind vorba de datoriile părţii drepte a Nistrului.



„Discuţiile privind semnarea unui nou contract sau prelungirea actualului au început încă în luna iunie. Noi am mizat pe prelungirea contractului cu 3 ani, am mizat pe prelungirea actualei formule de calculare a preţului. La etapa actuală suntem în negocieri, dar sunt probleme legate de datorii, sunt întrebări ce vizează implementarea pachetului energetic III. Problema acum nu este în preţ, ci în capacitatea de a asigura volumele necesare. Este un deficit mare de gaze naturale în Europa, unicul furnizor care poate acoperi acest deficit este Gazprom-ul. La moment, lupta se dă pentru volume”, a spus Vadim Ceban, în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la ProTV Chişinău.



Vadim Ceban spune că una dintre soluţii ar fi şi procurarea gazului din Ucraina sau România. Totuşi, se doreşte semnarea unui contract cu sursa primară, pentru a evita achitarea unui preţ exorbitant.



„Suntem de părere că trebuie să avem contrat direct cu cel care deţine sursa. În Ucraina şi România sunt volume, dar sunt la preţuri foarte mari, pe care nu le putem suporta. De ce credeţi că pentru o lună am prelungit contractul? Pentru că nu ne-am dorit un astfel de preţ. Preţul astăzi din Ucraina este de 1000-12000 de dolari pentru o mie de metri cubi. Toţi trebuie să înţeleagă că gaz este, dar e foarte scump. Pentru luna octombrie noi rezerve avem pentru consumatorii protejaţi, adică pentru consumatorii din serviciul public şi consumatorii casnici”, a mai spus Vadim Ceban.



Pentru luna octombrie, Republica Moldova are semnat un contract provizoriu cu Gazprom, în baza căruia se achită 790 de dolari pentru o mie de metri cubi. La data de 14 octombrie, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a instituit stare de alertă la nivel naţional în domeniul energetic, ceea ce înseamnă posibilitatea de utilizare a păcurii din rezerv de stat pentru producerea energiei electrice şi termice, pregătirea de către Guvern a unor măsuri compensatorii pentru consumatorii casnici, industriali şi comerciali şi identificarea unor soluţii de economisire a consumului de gaze naturale.