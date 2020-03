Multe întreprinderi din diferite industrii din R. Moldova riscă să falimenteze

Însă chiar şi aşa, la final de lună, ei trebuie să plătească salarii, impozite, chiria, să facă faţă relaţiilor cu furnizorii. Opiniile au fost exprimate în cadrul unei dezbateri, organizate de Institutul pentru Politici şi Reforme Europene, transmite IPN Directoarea executivă a Alianţei Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Moldova, Liliana Busuioc, a menţionat că în actuala situaţie, generată de pandemia cu COVID-19, companiile din diferite industrii sunt supuse unor riscuri enorme. Şi cele mai vulnerabile sunt întreprinderile mici şi mijlocii. Or, ponderea acestora în economie este de circa 98%. Asociaţia reprezintă 47 de companii din opt industrii, însă până în prezent a fost realizat un dialog cu mult mai multe companii referitor la provocările cu care se confruntă, dar şi la eventuale soluţii.Liliana Busuioc a menţionat că principalele frici ale antreprenorilor sunt legate de plata salariilor la timp, în contextul veniturilor ratate, plata impozitelor şi alte plăţi. Aceştia nu ştiu cum vor face faţă contractelor cu furnizorii, în special în ceea ce ţine de plata chiriilor pentru spaţiile comerciale. Asociaţia a lansat o petiţie, care a fost deja semnată de circa 2 700 de companii. Acestea menţionează că îşi doresc o relaxare fiscală, poate chiar subvenţionare din partea statului, precum şi suport în negocierea reeşalonării ratelor la credite etc.Mariana Rufa, director executiv al Asociaţiei Businessului European, a menţionat că mediul de afaceri are nevoie să se ajusteze într-un context absolut nou, fără precedent pentru Republica Moldova. Hotărârile autorităţilor au fost discutate într-un regim rapid cu businessul, existând şi anumite divergenţe referitor la aplicabilitatea acelor decizii. „A fost extrem de important să asigurăm aplicabilitatea în practică a tuturor dispoziţiilor pe care le emite Guvernul sau cele aprobate de Parlament şi să asigurăm continuitatea pentru acele companii, care au decis să-şi continue activitatea. Şi aceasta pentru că activitatea a fost sistată pentru anumite tipuri de companii. Unele vor intra în şomaj tehnic chiar începând cu săptămâna viitoare”, a notat Mariana Rufa.Mila Malairau, directoare executivă a Camerei de Comerţ Americană din Moldova, a precizat că asociaţia cuprinde mai bine de 130 de companii cu capital american, dar şi companii cu investiţii din alte jurisdicţii, inclusiv companii locale. Potrivit ei, asociaţia reprezintă vocea a practic 30 de industrii, care au fost afectate mai mult sau mai puţin de impactul pandemiei cu COVID-19. Rolul asociaţiei, care cuprinde companii mari şi mijlocii, este de a asigura un dialog între mediul de afaceri şi autorităţile statului. Primele aspecte în situaţia creată ţin de cum să fie asigurat procesul de muncă, cum urmează a fi onorate obligaţiile faţă de stat etc. Potrivit ei, asociaţiile de business au fost consultate cu privire la măsurile fiscale, moratoriile la controale, iar acum este discutată şi o eventuală contribuţie financiară din bugetul de stat pentru companiile care înregistrează pierderi. În opinia sa, este necesar ca acea comunicare cu autorităţile să continue, iar remedierea să aibă loc atât cu contribuţia sectorului privat, cât şi a celui public.În cadrul video-conferinţei a intervenit şi premierul Ion Chicu. Şeful executivului a menţionat că situaţia este destul de complicată, inclusiv din cauza incertitudinii şi a imposibilităţii de a face estimări pe termen mediu şi lung. Însă autorităţile încearcă să aibă mai multe abordări în privinţa suportului pentru economie, pentru că efectele situaţiei create vor fi resimţite cu siguranţă. Comisia pentru Situaţii Excepţionale a aprobat mai multe chestiuni, care vizează şi care au fost discutate cu mediul de afaceri. De asemenea, săptămâna viitoare urmează un alt set de măsuri, care reprezintă o doză de suport pentru mediul de afaceri şi pentru economie. „Aţi văzut care sunt obiectivele noastre – păstrarea la maximum a salariaţilor încadraţi, cu suportul atât al businessului, cât şi al statului. Mai avem unele propuneri, pe care le vom enunţa săptămâna viitoare, în special în materie de crearea de locuri de muncă în sectoare care vor fi foarte solicitate”, a mai spus premierul.Dezbaterea a fost organizată de Institutul pentru Politici şi Reforme Europene, cu suportul Fundaţiei Hanns Seidel.