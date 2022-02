Jumătate din raioanele R. Moldova au trecut din cod roşu în portocaliu

„Dacă acest trend de scădere va continua şi vom avea un număr mai mic de cazuri, atunci am putea reveni la o situaţie normală. Deja jumătate din raioane au trecut din cod roşu în portocaliu. Sperăm foarte mult în primăvară să avem deja cod verde pe ţară şi să putem reveni la un ritm de viaţă normală”, a declarat şefa executivului.



Potrivit datelor Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, 18 unităţi teritoriale rămân sub cod roşu. Printre acestea se numără municipiile Chişinău şi Bălţi, UTA Găgăuzia, regiunea transnistreană, dar şi 14 raioane. 18 raioane sunt sub cod portocaliu.