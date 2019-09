Disensiuni şi acuzaţii grave în cadrul companiei imobiliare Proimobil

Unul dintre comunicatele de presă vine de la Pro Imobil Company SRL care „atrage atenţia publică asupra unui fenomen îngrijorător cu care se confruntă de câteva luni încoace. Fondatorul brandului Pro Imobil, Vladislav Musteaţă, care în prezent nu mai are niciun raport juridic cu compania noastră, exercită măsuri de constrângere fără precedent asupra colaboratorilor şi partenerilor Pro Imobil Company”.



Autorii documentului afirmă că, „prin abuz de încredere şi promisiuni financiare tentante, dar ilegale, acesta a atras în schema sa infracţională, zeci de agenţi imobiliari cu care Pro Imobil Company are semnate contracte de colaborare. În termeni mai simpli: Vladislav Musteaţă cumpără imobile din banii săi, le înregistrează pe numele agenţilor noştri, apoi le vinde la un preţ mult mai mare. Majoritatea sumelor sunt colectate cash, apoi sunt scoase din Republica Moldova. Acţiunile sale aduc prejudicii în proporţii deosebit de mari bugetului public prin neachitarea impozitelor ce derivă din sutele de tranzacţii imobiliare. De neînţeles este faptul cum Vladislav Musteaţă îşi continuă activităţile ilegale, deşi are la activ 4 cauze penale pornite pe evaziune fiscală”.



Potrivit autorilor, gravitatea situaţiei a ajuns într-un punct critic având în vedere că cei aproape 300 de agenţi imobiliari ai Pro Imobil Company „lucrează astăzi pe străzi şi semnează tranzacţii imobiliare în portbagajul maşinilor personale. Cei care vin la sediul companiei sunt sunaţi şi constrânşi de către Vladislav Mustaţă. În lumina celor expuse mai sus, facem apel către autorităţile responsabile să ia în considerare gravitatea situaţiei şi să acţioneze de o manieră operativă. În caz contrar, o companie care asigură sute de locuri de muncă şi achită toate taxele la stat, riscă să intre în faliment.



Comunicatul de la Pro Imobil Company precizează că în situaţia creată este vorba despre două companii distincte: „Pro Imobil Grup este compania fondată de Vladislav Musteaţă şi care în prezent se află în proces de insolvabilitate având sechestre pe bunuri în valoare de circa 50 de milioane de lei, iar Pro Imobil Company este firma care gestionează actualmente brandul Pro Imobil”.



Comunicatul care exprimă celălalt punct de vedere operează cu denumirea generică „Proimobil”: „Proimobil atrage atenţia presei şi a autorităţilor asupra unor acţiuni de intimidare şi de şantaj la care sunt supuşi toţi colaboratorii şi agenţii firmei. Acţiunile vin din partea unui grup criminal care din 2017, prin intermediul dosarelor la comandă, create de către regimul Plahotniuc, a pus control pe activitatea companiei. De mai mult de 2 luni aceste persoane intimidează agenţii şi nu le achită salariile, de asemenea colaboratorii companiei sunt speriaţi cu noi dosare la comandă”, se spune în comunicatul care vrea să lase impresia că vine de la „tot colectivul Proimobil”.

