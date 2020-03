VIDEO Şeful Poliţiei Sălaj, acuzat că opreşte abuziv şoferi în trafic. Cum a fost surprins de camerele de supraveghere: „Se crede cowboy peste judeţ“

Şeful Poliţiei Salaj, Marius Mihăilă, este, din nou, ţinta atacurilor Sindicatului Europol. Într-un articol postat pe site-ul sindicatului, şi intitulat "Inspector şef surprins în timp ce opreşte abuziv şoferi", Mihăilă este acuzat că aflându-se la volanul autospecialei de serviciu, pe pricipala arteră a Zalăului, a pornit girofarurile şi semnalele acustice, poziţionate în spatele grilajului radiatorului, şi opreşte un alt autoturism.

"Prin manevra efectuată, inspectorul şef încearcă să îi taie calea autoturismului, după care blochează o bandă pentru a discuta din autoturism cu şoferul oprit. Imediat după, parchează autospeciala, tot ilegal, jumătate pe trotuar, jumătate pe partea carosabilă, coboară din maşină şi porneşte fioros spre autoturismul oprit. Îi cere tânărului care se află la volan actele, după care se urcă în Duster şi se face nevăzut", se arată în postarea însoţită de imaginile surprinse de camerele video din zonă.

Sidicaliştii califică scenele ca fiind "desprinse din serialele poliţiste în care actorii principali, detectivii, opresc pe cine vor, conduc cu viteză sau încalcă legea în numele dreptăţii" şi îl acuză pe Mihăilă că se se crede "cowboy peste un judeţ", încălcând "cele mai elementare prevederi în domeniu".

Nemulţumiţi de alegerea IGPR

"Astfel, în calitatea sa de inspector şef, Mihăilă nu are nici voie şi nici dreptul, conform legii, să desfăşoare activităţile specifice poliţistului rutier. Tot în acest sens, acesta a folosit ilegal semnalele acustice şi luminoase ale autospecialei de serviciu şi a legitimat o persoană încălcând prevederile Legii 192/2019. Prin manevrele lui, a săvârşit cel puţin 3 fapte contravenţionale pentru care acesta ar trebui să primească amendă (nesemnalizarea schimbării direcţiei de deplasare, staţionarea pe sensul de circulaţie şi nepăstrarea distanţei între autoturisme)", precizează cei de la Europol.

Aceştia critică şi decizia Poliţiei Române de a numi la comanda Inspectoratului un ofiţer din afara Sălajului, având în vedere că Marius Mihăilă a lucrat înainte la Academia de Poliţie din Bucureşti: "Din păcate, cuvântul manager nu se află în vocabularul lui Mihăilă, pentru că în toată cariera sa profesională nu a ocupat niciodată o funcţie de conducere, iar acum a fost propulsat direct pe funcţia de inspector şef, fără să aibă nici cele mai elementare cunoştinţe specifice. Ne punem speranţa ca pe viitor, în asemenea funcţii cheie, IGPR să manifeste mai multă atenţie la selecţii şi să caute mai întâi în rândul poliţiştilor din unitate".

"Sunt poliţist 24 de ore din 24"

Contactat, şeful Poliţiei sălăjene a declarat că totul s-a petrecut în urma cu o săptămână şi că a acţionat astfel în contextul epidemiei de coronavirus: "În primul rând aş putea să spun că nu am fost eu, că din filmarea respectivă chiar nu se înţelege cine e acolo. Dar vă spun că am fost eu. Asta s-a întâmplat sâmbăta sau duminica trecută, când am fost de serviciu şi, venind spre Zalău, m-am oprit la mai multe unităţi de poliţie să fac verificări. Intrând în Zalău am constatat că în faţa mea era o maşină cu numere roşii de Germania. Asta înseamna că maşina respectivă este venită de foarte puţin timp în România - maxim două-trei săptămâni. Având experienţa cu unii dintre cetăţenii care au intrat în ţară şi au declarat că vin din alte ţări decât din cele periculoase, pe de o parte, pe de alta, având deja cetăţeni în izolare la domiciliu care nu au respectat obligaţia de a nu ieşi din casă, am vrut să verific cine e persoana respectivă. Am făcut acest lucru pentru că sunt poliţist 24 de ore din 24. Pot să verific absolut orice persoană pe care o consider suspectă, indiferent de funcţia pe care o am. Este adevărat că nu am aviz de poliţie rutieră, dar asta nu înseamnă că dacă văd o neregulă în trafic nu pot să iau măsuri".

De asemenea, Mihăilă a precizat că va face plângere penală atât împotriva firmei care destionează sistemul de supraveghere video din Zalău, cât şi împotriva celui care a solicitat înredistrarea. "Luni voi face plângere penală pentru că trebuie să ştiu în baza a ce firma care gestionează acele filmări a predat acea înregistrare. O astfel de filmare se poate preda numai într-un dosar penal. Şi am să fac o plângere penală pentru că cel care a dat-o a comis o ilegalitate şi va trebui să răspundă în faţa legii. Deci mergem strict pe lege. După care va veni problema celui care a cerut acele filmări", a subliniat şeful IPJ Sălaj.

"Cei care se supără sunt de partea cealaltă a legii"

Împuternicit la comanda Poliţiei Sălaj în urmă cu trei luni, Marius Mihăilă este pentru a doua oară ţinta atacurilor sindicaliştilor. În ianuarie, reprezentanţii Europol semnalau faptul că inspectorul-şef nu le permite poliţiştilor studenţi să îşi ia concedii de studii.

"De când am venit în Zalău am luat anumite măsuri pentru eficientizarea activităţilor de la IPJ Sălaj. Iar unii sunt foarte nemulţumiţi de lucrul ăsta. România este la ora asta într-o situaţie deosebită. Eu nu intru în polemici şi în lucruri meschine, în situaţia în care suntem acum. Pe mine mă interesează respectarea legii şi atâta timp cât eu respect legea şi cât mă lupt ca ea să fie respectată, chiar nu mă interesează cine se supără. Pentru că înseamnă că cei care se supără sunt de partea cealaltă a legii şi atunci înseamnă că mi-am făcut treaba", a comentat el.

