Descoperire şocantă în curtea unei şcoli. Jandarmii, chemaţi să captureze un şarpe

Jandarmii zălăuani au fost solicitaţi luni, 14 septembrie, în jurul orei 10, la o intervenţie mai puţin obişnuită. Un apel telefonic venit de la reprezentanţii unei instituţii de învăţământ din municipiu semnala prezenţa unui şarpe în curtea şcolii.

Ajunşi la faţa locului, jandarmii au reuşit să prindă reptila, care era ascunsă sub mai multe deşeuri din construcţii.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Sălaj, şarpele a fost eliberat în mediul natural, la depărtare de zona locuită. Aceştia au refuzat să facă public numele unităţii de învăţământ, pentru a nu-i speria pe părinţii ai căror copii învaţă acolo. "Un astfel de incident se poate întâmpla la orice şcoală care are spaţiu verde. Iniţial, şarpele a fost observat în iarbă. La sosirea patrulei, era retras sub câteva bucăţi de deşeu din construcţii", a declarat Marius Mesaroş, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei sălăjene, adăugând că nu se cunoaşte din ce specie era şarpele.

"Atunci când găsiţi un şarpe în apropierea locuinţelor, cereţi sprijinul autorităţilor", a mai spus sursa citată.

