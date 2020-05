Cele mai bune filme biografice. Cinci pelicule pe care trebuie să le vadă orice cinefil

Amadeus (1984)

Un film incredibil regizat de Miloš Forman, "Amadeus" este inspirat din ultimii ani de viaţă ai renumitului compozitor austriac Wolfgang Amadeus Mozart. Pelicula a fost răsplătită cu opt Premii Oscar pentru cel mai bun film, cel mai bun actor în rol principal, cel mai bun scenariu adaptat, cel mai bun regizor, cele mai bune costume, cel mai bun mixaj sonor, cel mai bun machiaj şi cele mai bune decoruri.

Hotel Rwanda (2004)

Hotelul Rwanda este povestea tulburătoare a refugiaţilor din Genocidul din Rwanda, din 1994. Filmul îl are ca personal central pe Paul Rusesabagina (interpretat de Don Cheadle), un director de hotel din Rwanda devenit un adevărat erou, graţie curajului nebunesc de care dă dovadă, reuşind să adăpostească peste 1.200 de refugiaţi, etnici tutsi ameninţaţi cu moartea.

Aviatorul (The Aviator - 2004)

Leonardo Di Caprio joacă în această dramă din 2004, rolul lui Howard Hughes, un pionier al aviaţiei, devenit mai apoi cel mai bogat om din lume.

Pelicula regizată de Martin Scorsese se concentrează pe una dintre cele mai prolifice perioade din viaţa magnatului - de la sfârşitul anilor 1920, până în 1947 - când pasiunea lui Hughes pentru zbor a atins cote maxime, dar şi când tulburările lui obsesiv-compulsive se agravează.

"Aviatorul" a bifat 11 nominalizări la Premiile Oscar şi a câştigat cinci: pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, cele mai bune costume, cea mai bună imagine, cel mai bun montaj şi cele mai bune decoruri.

Titanii (Remember the Titans - 2000)

Bazat pe o poveste reală, "Titanii" ("Remember the Titans") relatează evenimente dramatice din 1971, din Alexandria, Virginia, când Herman Boone, un antrenor de fotbal afro-american, (interpretat de Denzel Washington), a fost angajat pentru a antrena o echipă de liceu închegată, dar polarizată rasial, echipa numită T. C. Williams Titans.

Filmul a fost inclus în lista celor mai bune producţii sportive din toate timpurile.

Preţul curajului (Milk - 2004)

Pelicula spune povestea uimitoare a lui Harvey Milk, primul politician gay ales într-un consiliu orăşenesc american, în 1977. Regizat de Gus Van Sant, filmul îl are în rolul principal pe extraordinarul Sean Penn, a cărui performanţă a fost răsplătită cu un Premiu Oscar. Un alt Oscar a fost acordat pentru cel mai bun scenariu original.

Monstru (Monster - 1993)

Personajul central al acestui film este Aileen Wuornos, o fostă prostituată ajunsă criminal în serie, după ce între 1989 şi 1990 a omorât şapte bărbaţi, toţi clienţi de-ai săi. Femeia a fost condamnată la moarte şi executată ărin administrarea unei injecţii letale în 2002. Actriţa Charlize Theron a fost laureată cu Oscar pentru cel mai bun rol feminin.

Vă mai recomandăm:

Opt filme care îţi vor ridica moralul. Ce să vizionezi la finalul unei zile proaste