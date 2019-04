Un poliţist a fost obligat să achite daune morale hoţului prins în flagrant

Alexandru Mălăncuş, agent în cadrul Poliţiei Rutiere Vaslui, va intra în istoria Poliţiei ca fiind primul poliţist obligat să despăgubească hoţul pe care l-a prins în flagrant. Judecătorii Tribunalului Vaslui i-au dat câştig de cauză tânărului acuzat de furt, însă i-au admis în parte pretenţiile.

În acţiunea de chemare în judecată, Iulian Morariu a solicitat judecătorilor să-l oblige pe poliţistul Alexandru Mălăncuş să-i achite în solidar cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui suma de 100.000 de euro cu titlul de daune morale.



”Admite în parte acţiunea în pretenţii formulată de reclamantul Morariu Iulian, în contradictoriu cu pârâţii Mălăncuş Alexandru şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui. Obligă pârâţii să achite reclamantului, cu titlu de daune morale, suma de 1.000 de lei”, se menţionează în hotărârea pronunţată pe Tribunalul Vaslui.

Decizia instanţei nu este definitivă, părţile având posibilitatea să o conteste în termen de 30 de zile de la comunicare.

În motivarea cererii de chemare în judecată, Iulian Morariu a arătat că ar fi fost umilit public de poliţist, care, după ce l-a prins, l-a imobiliat folosind cureaua de la pantaloni, prinzânu-i mâinile şi legându-l cu cureaua de gât. Astfel, tânărul prins la furat a fost condus pe jos până la sediul poliţiei. În apropierea unităţii de poliţie, mai mulţi pensionari adunaţi să joace şah într-un parc l-au aplaudat pe poliţist şi l-au huiduit pe suspectul furtului.

Ulterior, după ce a fost condus la sediul Poliţiei Municipiului Vaslui, suspectul a fost fotografiat alături de poliţistul Alexandru Mălăncuş, iar imaginile cu acesta au fost, ulterior, publicate într-un ziar local. Gestul a fost considerat de suspect ca fiind un abuz, invocând că a fost prezentat ca un trofeu.

Astfel, apreciind că i-au fost încălcate drepturile la imagine şi că a fost supus unor tratamente inumane, de umilinţă, tânărul s-a îndreptat împotriva poliţistului atât pe cale civilă, cât şi penală, reclamând agentul de poliţie pentru purtare abuzivă.



Procurorii au stabilit, însă, că nu sunt întrunite elementele infracţiunii de purtare abuzivă, motiv pentru care au dispus clasarea cauzei.

Poliţistul a intervenit în timp ce se deplasa spre casă

Incidentul soldat cu reclamaţiile împotriva agentului de Poliţie Alexandru Mălăncuş a avut loc pe 17 aprilie 2017 într-o zonă centrală din municipiul Vaslui, pe strada Donici. Poliţistul Mălăncuş ieşise din tură şi se îndrepta pe jos spre casă. La un moment dat, a auzit ţipetele unei vânzătoare la un magazin din zonă. Agentul a observat doi tineri care fugeau, astfel că a pornit în urmărirea acestora.

”Am văzut ieşind din magazin, în fugă, doi bărbati şi, din urma lor, o femeie ţipând după ajutor. Au luat-o la fugă printre blocuri. Am fugit după ei dar, după aproximativ 200 de metri s-au despărţit şi fiecare a continuat să alerge în altă directie. Am fost nevoit să alerg doar după unul dintre ei şi, după aproximativ 500 de metri am reuşit să-l prind în spatele blocului nr.1. L-am pus la pământ dar nu aveam cătusele la mine. Se zbătea să scape astfel că am fost nevoit să-l imobilizez la pământ şi să-i leg mâinile la spate cu cureaua de la pantaloni. L-am dus apoi la sediul IPJ Vaslui şi de acolo a fost preluat de o patrulă din cadrul Politiei muncipale. Ulterior, a fost dus înapoi la magazin. Vânzătoarea a început să plângã de bucurie când a văzut că hoţul a fost prins şi şi-a recuperat marfa furată”, a povestit agentu Alexandru Mălăncuş.

Iulian Morariu provine dintr-o familie înstărită din Vaslui, fiind fiul unui om de afaceri care deţine o firmă de construcţii şi nepotul patronului unui cunoscut restaurant. Pe numele său, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt. Condus la magazin pentru reconstituire, tânărul ar fi declarat că a sustras ţigările ”de foame”. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui, dosarul în care tânărul este acuzat de furt nu a fost soluţionat.

Cine este poliţistul reclamat

Agentul Alexandru Mălăncuş este unul dintre poliţiştii de cinste ai Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui. El a ajuns cunoscut opiniei publice în vara anului 2017, când a fost detaşat să desfăşoare activităţi pe litoralul din Bulgaria, alături de alţi poliţişti români. Atunci, poliţistul Mălăncuş a salvat viaţa unui copil de 11 ani, din Rusia, care s-a înecat în timp ce lua prânzul cu părinţii într-un restaurant.

Pentru fapta sa, agentul Alexandru Mălăncuş a fost răsplătit cu ocazia Zilei Poliţiei Române, fiindu-i acordată o plachetă cu titlul de ”Distincţie de onoare”, în semn de apreciere a profesionalismului şi devotamentului de care au dat dovadă în activitatea desfăşurată.

