Un obsedat sexual, arestat după ce a atacat dezbrăcat o elevă de 14 ani în scara unui bloc din Huşi

Victima, o minoră de 14 ani din Huşi, a declarat poliţiştilor că în momentul în care a întrat în scara blocului a observat un bărbat dezbracat de pantaloni. Speriată a fugit spre uşa aparatamentului, însă individul a alergat dezbrăcat după ea, atingând-o în zonele intime. De teamă să nu fie prins de vreun vecin, agresorul a fugit după ce minora a început să strige după ajutor.

Sesizaţi, poliţiştii au reuşit să îl identifice în aceeaşi seară pe atacator: Marian Păduraru, în vârstă de 24 de ani, din municipiul Huşi. Pe numele său, Judecătoria Huşi a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, sub acuzaţia de agresiune sexuală.

Agresorul este cunoscut cu antecedente penale. Pe când avea 17 ani, a fost condamnat la un an cu închisoare pentru o tentativă de viol. Atunci, însoţit de un prieten, a atacat o tânără de 25 de ani, care se deplasa pe o stradă lăturalnică din municipiul. Victima, imobilzată la sol, a reuşit să scape după ce a strigat disperată după ajutor. Cei doi agresori şi-au abandonat victima, nu înainte de a-i fura geanta ce o avea asupra sa. Acuzaţi de tentativă de viol şi tâlhărie, cei doi au scăpat cu pedepse surprinător de mici: Păduraru, fiind minor, a primit un an de închisoare, iar complicele său, în vârstă de 20 de ani, un an şi opt luni.

