Top 10 bancuri despre beţivi. De ce preferă bărbaţii o bere şi nu o femeie

Două prietene se întâlnesc întâmplător pe stradă, după mulţi ani. Se îmbrăţişează bucuroase şi încep să se descoasă despre bărbaţii lor cunoscuţi în anturaj ca mari adepţi ai lui Bachus:

– Auzi dragă, mai bea al tău aşa mult?

– Nuuu…, l-am dezvăţat.

– Cum ai reuşit, dă-mi şi mie reţeta.

– Păi… am luat o pisică de pe stradă, am umplut cada cu vin şi am băgat pisică acolo. El, când a ajuns acasă m-a îmbrăţişat că şi-a văzut visul împlinit, a intrat în cadă, a băut tot vinul şi când a găsit pisica… a leşinat. De atunci nu mai bea decât apă, şi pe aia decât la nevoie.

– Dragă, îţi mulţumesc. Chiar acum mă duc să caut şi eu o pisică.

Găseşte pisica, o duce acasă, toarnă vin, îl invită pe bărbat în baie. Trec câteva ore bune şi disperată că nu mai iese, intră peste el să vadă ce se întâmplă. Bărbatu-su mort de beat stătea pe marginea căzii şi storcea pisica spunându-i:

– Hai mă pisi…, încă un strop!



– Care sunt efectele negative ale consumului de bere?

– Pe măsură ce o consumi, are tendinţa să se termine.





Băutura tare e ca femeia urâtă: seara pe întuneric îţi place foarte mult, dar dimineaţa te iei cu mâinile de cap…





După un Crăciun mai mult decât inundat cu vin şi ţuică, se trezeşte unul şi se ridică dintr-un şanţ şi-l întreabă pe primul trecător:

– Nu vă supăraţi, unde sunt?

– În Piaţa Unirii.

– Bine, bine, dar în ce oraş?





– În sfârşit am învăţat să zic “nu” şi mă simt mult mai bine.

– Vrei o ţuică?

– Nenorocitule!





– De ce preferă bărbaţii o bere şi nu o femeie?

– Berea poate fi savurată în public.





Erau într-o seară doi beţivi care veneau de la cârciumă. Unul dintre ei venea în patru labe iar celălalt sprijinit de un gard. Cel sprijinit de gard râde şi spune:

– Ce rău ai ajuns, mergi în patru labe…

Cel în patru labe îi spuse:

– Da’ ce-o să faci tu când se va termina gardul?!

Bulă conduce neatent şi intră în maşina unui preot. Se dau amândoi jos, şi evaluează paguba.

– Iartă-mă, părinte! zice Bulă.

– Fiule, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, spune preotul.

– Părinte, ca să ştiu că m-ai iertat, hai sa bem una mică.

– Bine, fiule, zice preotul.

Scoate Bulă o sticlă de ţuică şi două păhărele. Umple un păhărel, i-l dă preotului, iar acesta îl bea până la fund.

– Dar tu nu bei, Bulă?

– Eu aştept să vină întâi Poliţia.





Iese Gheorghe pe drum şi ajunge în faţa casei lu’ Ion, care stătea la poartă.

– Bă, Ioane, hai şi-om mere la crâşmă să bem o ţuică!

– Nu vreu.

– Hai, bă, Ioane, de ce nu vrei? Ţi-e frică de femeie?

– Nu, cum să-mi fie? Tocmai mie?

– Haidem, atunci!

– Nu merg, bă, nu merg.

– Ioane, ţie ţi-e frică rău de nevastă-ta.

– Auzi, Gheorghe, tu să ştii că nici ursului nu-i e frică de câne, bă, da’ nici nu-i place cum latră.





– Consumul zilnic de doi litri de bere unde duce?

– În principiu, la cârciumă.





Berea fără alcool este primul pas spre femeia gonflabilă.