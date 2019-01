Mesajul emoţionant al olimpicului diagnosticat cu cancer: ”Am învăţat de la voi că cel mai de preţ dar este să-ţi ţii mereu oamenii aproape”

Cazul lui Rareş Diaconu, olimpicul naţional la limba franceză, a cărui situaţie medicală gravă, intervenită subit, a impresionată opinia publică. Aflat în spital, unde urmează tratament cu citostatice, Rareş a transmis un mesaj emoţionant celor care i-au venit în ajutor şi depun eforturi pentru a aduna suma necesară tratamentului în străinătate.

Redăm, integral, mesajul adresat de adolescentul de 17 ani:

”Există o ambiţie mai măreaţă decât aceea de a sta cu fruntea sus. Este ambiţia de a te apleca şi a ridica omenirea puţin mai sus” (Henry Van Dyke). Aceasta este una dintre lecţiile pe care colegii, prietenii, profesorii şi oamenii care nu mă cunosc, dar mă susţin, mi-o oferă zi de zi, prin tot ceea ce realizază astfel încât să ne revedem cât mai repede, mai puternici şi mai sănătoşi.

Cu toată sinceritatea, trebuie să vă mărturisesc că nicio perfuzie cu citostatice nu este mai eficientă decât toată dragostea şi energia pozitivă pe care le primesc din partea voastră, a celor care se gândesc la mine, se roagă lui Dumnezeu şi se luptă până în pânzele albe pentru cauza mea. Datorită vouă, sunt din ce în ce mai încrezător că totul se va termina cu bine, Niciodată boala nu m-a dărâmat, dar acum ştiu că sunt de neclintit, căci toată această susţinere nu este şi nu va fi în zadar. Am plecat împreună pe acest drum şi tot împreună vom învinge.

Consider că am fost ales să trăiesc această experienţă pentru a conştientiza cât de iubit sunt şi ce lucruri minunate pot face oamenii când sunt uniţi. De aceea, nu-mi place să dramatizez sau să fiu privit cu milă, deoarece nu trăiesc un calvar. Sub nicio formă! Am avut ocazia să văd cazurile unor copii de doar 6 ani, diagnosticaţi cu tumoră malignă pe creier sau inimă, la vârsta la care ar trebui să zâmbească mereu şi să se bucure de copilărie... Din păcate, ei nu au şansa mea la tratament şi la o viaţă bună, din cauza lipsei educaţiei în mediul familial.

Cred că nimic nu este întâmplător şi toate se petrec cu un scop! În cazul meu, acela este de a părăsi comoditatea ce mă definea înainte de cancer, pentru a deveni mai implicat şi mai activ. Am învăţat de la voi că cel mai de preţ dar este să-ţi ţii mereu oamenii aproape, fiindcă datorită lor mă simt împăcat cu mine însumi şi sunt cuprins de o linişte sufletească incredibilă.

Nu sunt nici vedetă, nici caz social, sunt un om iubit, care iubeşte la rândul lui, iar asta nu se va schimba!

Ceea ce simt pentru toţi cei care mă susţin depăşeşte sentimentul de recunoştinţă sau de admiraţie. Simt că formăm o familie frumoasă şi specială care niciodată nu uită să zâmbească, să fie optimistă şi curajoasă!

Sunteţi toţi în gândul şi în inima mea!!! Multă sănătate şi fiţi binecuvântaţi pentru tot binele făcut!”

Strângeri de fonduri pentru Rareş

Colegi, profesori, prieteni dar şi oameni care nu l-au cunoscut vreodată şi-au dat mâna pentru a aduna banii necesari tratamentului în străinătate: 80.000 de euro. În prima zi de campanie, elevii şi profesorii de la Liceul ”Emil Racoviţă” din Vaslui au reuşit să strângă 15.815 lei. Strângeri de fonduri se fac aproape în toate şcolile şi liceele din Vaslui. La rândul lor, angajaţii mai multor instituţii publice, societăţi private, producători locali sau persoane private au iniţiat acţiuni similare.

Persoanele care doresc să-l sprijine pe Rareş Diaconu, pot să dona în conturile părinţilor:

Lăcrămioara Diaconu, cont lei, IBAN RO39RNCB0262006051730006



Diaconu Niculaie, cont euro, IBAN RO71RNCB0259006042640001, cod SWIFT: RNCB RO BU

Diaconu Lăcrămioara, cont lire IBAN RO55RNCB0262006051730009, cod SWIFT: RNCB RO BU



Reprezentanţii Liceului ”Emil Racoviţă” Vaslui au iniţiat o campanie şi pe GoGetFunding, unde astăzi, până la această oră, s-au adunat 1.555 de euro.