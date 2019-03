Indulgenţa procurorilor în faţa unui băiat de bani gata consumator de droguri. Judecătorii au decis reluarea anchetei: „Pedeapsa este nejustificat de blândă“

Octav Filip (24 ani), din Huşi, a fost cercetat de DIICOT, Serviciul Teritorial Iaşi pentru deţinere de droguri de risc, în formă continuată, iar în baza acordului de recunoaştere a vinovăţiei, procurorii i-au stabilit drept pedeapsă o amendă penală în cuantum de 4.500 de lei.

Tânărul, fiul unei cunoscute femei de afaceri din Huşi, Nicoleta Filip proprietara Podgoriilor Huşilor, respectiv a Salonului Regal Huşi, a intrat în vizorul anchetatorilor după ce în noaptea de 30/31 decembrie 2016 a fost depistat de un echipaj de poliţie din Iaşi la scurt timp după ce a achiziţionat 50 de grame de canabis de la un dealer din Iaşi. Octavian Filip se afla în autoturism alături de alţi doi prieteni, asupra unui dintre ei, poliţiştii descoperind şi un pliculeţ cu cocaină.

În faţa procurorilor, Octavian Filip a recunoscut că este consumator de droguri încă din 2015. Tânărul a colaborat cu organele de anchetă oferind detalii despre dealerul din Iaşi de la care se aproviziona în mod constant. Filip a relatat anchetatorilor că în ultimul an (cel al prinderii în flagrant) a cumpărat de 30 de ori droguri, cantităţile cuprinse între 1 gram şi 50 de grame, iar pentru fiecare gram achita sume cuprinse între 50 şi 70 de lei gramul, în funcţie de cantitatea cumpărată. Fiind client fidel, tânărul din Huşi ajunsese să achiziţioneze drogurile şi pe datorie.

Drogurile ascunse în recipientele de la ouăle Kinder Surprise

”La sfârşitul verii anului 2016, din câte îmi amintesc, persoana pe nume A. (dealerul n.r.) s-a mutat cu chirie, împreună cu prietena lui la un bloc din Podul de Piatră din municipiul Iaşi. După acest moment, uneori, numitul A. mă chema la locuinţa sa sau în apropierea acesteia pentru a îmi vinde drogurile. Am observat faptul că acesta ţinea cannabisul într-un şifonier din locuinţa sa, apartament tip garsonieră, fără număr pe uşă, precum şi în alte locaţii din apartament, uneori în recipientele de la oul Kinder Surprise. De cele mai multe ori, de faţă era şi prietena numitului A. care cunoştea cu ce se ocupă prietenul ei. (...) Fiind un client de încredere, numitul A. a început în timp, să-mi vândă cannabis în avans, urmând ca eu să-i remit în timp banii pentru cantităţile pe care mi le vindea. Astfel, în ultima perioadă, am acumulat la numitul A. o datorie de cca. 13.00 de lei, 1.000 de lei pentru cantitatea de cca. 20 grame cannabis şi 300 lei pentru cantitatea de cca. 5 grame cannabis, cantităţi cumpărate de la acesta începutul/mijlocul lunii decembrie 2016”, a declarat Octavian Filip procurorilor DIICOT Iaşi.

În prinderii în flagrant, Octavian Filip venise la Iaşi împreună cu trei prieteni din Huşi, la rândul lor consumatori de droguri, pentru a petrece o o seară împreună. Pe drumul de la Huşi spre Iaşi, au decis să contribuie împreună cu sume de bani pentru cumpăra droguri de la Iaşi. Filip l-a contactat prin intermediul mesageriei Facebook, pe dealerul de la care se aproviziona, care aştepta să îi achite o parte din datorie şi să îi vândă o nouă cantitate de droguri. Delerul i-a oferit lui Octavian Filip 50 de grame de cannabis, ambalată sub forma unei mingi de tenis, în folie din material plastic şi scotch, comunicându-i totodată faptul că valorează suma 2.500 de lei şi faptul că doar în forma şi cantitatea aceea o poate comercializa.

După achiziţionarea drogurilor tinerii din Huşi au fost depistat de un echipaj de poliţie, din cauza unei parcări neregulamentare.

”Întrucât autoturismul era parcat neregulamentar au sosit în jurul orei 00.05 pe data de 31.12.2016, un echipaj de poliţie care ne-a legitimat şi ne-a solicitat să le punem la dispoziţie substanţele interzise de lege. În interiorul autoturismului, până a ajunge în cartierul Păcurari, am pasat de la unul la altul cantitatea de cca. 50 grame cannabis, amuzându-ne de faptul că ambalajul avea forma unei mingi şi am aruncat-o de la unul la altul. La momentul la care am fost interceptaţi de poliţie s-a nimerit ca acea cantitate de cannabis să se afle în posesia numitului B.V,.Tiberiuş. Totodată, acesta le-a înmânat organelor de poliţie, un pliculeţ din material plastic, transparent, aflând la acel moment că îl deţine şi că ar fi conţinut Cocaină. Despre numitul B.V. Tiberius cunoşteam de mai mult timp faptul că consuma ocazional Cocaină, iar ulterior, după ce le-a predat poliţiştilor acea ţiplă am aflat de la acesta faptul că o deţinea pentru consum propriu”, a mai declarat Octavian Filip anchetatorilor.

Amenda mai mică şi decât valoarea drogurilor

Având în vedere că a ales să colaboreze, procurorii au încheiat cu Octavian Filip un acord de recunoaştere a vinovăţiei, stabilindu-i drept pedeapsă o amendă penală în valoare de 4.500 de lei (180 zile amendă x 25 lei ziua amendă). Acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost înaintat spre validare Tribunalului Iaşi. Judecătorii de aici au respins acordul încheiat între Octavian Filip şi procurorii DIICOT arătând, în motivarea hotărârii, că pedeapsa stabilită este ”nejustificat de blândă” şi contravine practicii judiciare abordată în alte speţe similare. În plus în opinia judecătorilor, procurorii ar fi trebuit să reţină şi circumstanţe agravante, având în vedere că la planul infracţional au contribuit mai multe persoane, nu doar una.

”Deşi din analiza datelor cauzei rezultă indicii de colaborare a acestui inculpat cu organele judiciare şi de facilitare a identificării unui alt participant (distribuitorul A.T.), totuşi, tribunalul reţine că analiza acordului nu relevă că s-ar fi reţinut în favoarea inculpatului Filip Octavian vreo cauză legală de reducere a pedepsei, care să fi putut eventual justifica - măcar în parte - o pedeapsă atât de blândă”, au motivat judecătorii Tribunalului decizia

Filip a contestat decizia Tribunalului Iaşi, însă fără succes. Judecătorii Curţii de Apel Iaşi au achiesat la concluziile instanţei de fond, respingând şi ei acordul de recunoaştere a vinovăţiei. În opinia instanţei, cuntumul amenzii aplicate lui Octavian Filip este mai mic şi decât valoarea drogurilor cumpărate. Drept urmare, intanţa a decis restituirea dosarului la DIICOT în vederea continuării urmăririi penale.

