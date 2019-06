Procurorul general ignoră scrisoarea tatălui Sorinei. Copila de 8 ani, foarte aproape să ajungă din nou la orfelinat

Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a solicitat luni, 24 iunie, Tribunalului Mehedinţi emiterea unei ordonanţe preşedinţiale prin care să se interzică părăsirea teritoriului României de către minora adoptată, până la administrarea probelor în dosarele penale constituite la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova şi la Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, se arată într-un comunicat al Parchetului General.



"Noi am adoptat-o pe Sorina din tot sufletul. Nu noi am ales-o. Nu noi suntem de vină dacă cineva a greşit ceva. Domnul Bogdan Licu, procurorul general al unui stat democratic, a ieşit public şi a vorbit despre abuzuri în cazul Sorinei. Greşeala făcută în acţiunea procurorului este ca cere revizuirea cu o soluţie predeterminata de dansul - anularea adopţiei. Unde este prezumţia de nevinovăţie ? Are dansul elemente noi înainte de a fi făcute cercetări? Acum lumea este convinsă că noi am tras nu ştiu ce sfori, că am mers cu valizele cu bani pe la magistraţi să o luăm pe Sorina în America şi să-i facem nu ştiu ce, cel mai probabil să-i luăm organele, nu? Unde am ajuns? Vă spun eu unde am ajuns. Am ajuns în situaţia de a fi recunoscuţi pe stradă şi de a risca să fim în orice moment linşaţi. Am fost deja la un pas, în trafic. Ne-au recunoscut, eram împreună cu Ramona şi Sorina. Au încercat să ne blocheze autoturismul în care ne aflam, imediat Ramona a protejat-o pe fetiţa noastră. Am scăpat doar datorită dibăciei şoferului nostru. Nu se poate să ajungem aici. Noi nu suntem infractori. Noi ne-am întors în ţara în care ne-am născut să luăm un copil orfan, să-l ducem în America şi să-i oferim şi lui tot ce au şi copiii noştri. Sorina este copilul nostru, are acelaşi statut ca şi ceilalţi doi copii, noi avem trei copii acum. Legal. Iar eu şi soţia mea facem orice pentru familia noastră. Din păcate, cred că va ieşi scandal diplomatic, am anunţat deja Ambasada Americii despre tot ce se întâmplă. Noi suntem americanii ăia cu sânge de român care cer opiniei publice să fie respectaţi. Atât!", a declarat Gabriel Săcărin pentru Adevărul.

În plus, procurorul general interimar, Bogdan Licu, a solicitat Curţii de Apel Craiova şi revizuirea deciziei judecătoreşti prin care minora a fost încredinţată cuplului de români stabilit în SUA. În cazul în care decizia de adopţie se va anula, micuţa Sorina va ajunge în grija statului, adică într-un centru de plasament. Ea nu poate fi în niciun caz dată familiei Şărămăt întrucât femeia care a crescut-o nu mai are calitatea de asistent maternal, iar DGASPC Mehedinţi i-a desfăcut contractul de muncă. Mariana Şărămăt s-a opus să o predea pe minoră asistenţilor sociali, deşi exista o hotărâre judecătorească definitivă ce impunea acest lucru.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: