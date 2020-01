Intervenţie în Clisura Dunării pentru salvarea unei lebede rănite

Câteva lebede s-au adăpostit de frig pe Dunăre, în zona Golfului din localitatea Eşelniţa, spre bucuria localnicilor, care le aruncă mâncare. Vasile Giurca, proprietarul unei case de vacanţă din Eşelniţa, spune că lebedele vin aproape zilnic la pontonul său, dar luni dimineaţă a observat că una din lebede este rănită.

”Astăzi de dimineaţă am observat la una din cele patru lebede, pe care le admir zilnic de pe ponton, o ancoră cu fir de naylon înfiptă în gâtul lebedei, aceasta nemaiputându-se hrăni, fapt ce va duce la decesul acesteia.Din păcate şi cu mare tristeţe personal nu o pot ajuta”, a scris Vasile Giurca pe contul său de Facebook.

Intervenţia specialiştilor de la Parcul Natural Porţile de Fier I a fost promptă, dar din păcate lebăda nu a putut fi prinsă deocamdată.

”Am fost la dl Vasile, am încercat să o prinem, am fost ajutaţi de pescarii din zonă (dl Moacă Adrian şi dl Telteu), dar lebăda încă este foarte viguroasă şi nu puteam să o prindem. O vom monitoriza, am luat legătura cu medic veterinar şi cu cei de la Fundaţia Visul Luanei, recomandarea dumnealor este să o supravegehem, încercând atunci când va fi mai sleită de puteri să o prindem şi să i taiem acea ancoră. Mulţumim tuturor care ne-au ajutat! Sperăm să rezolvăm cu bine, vă vom anunţa!”,a scris pe Facebook Amalia Bălăşoiu, biolog la Parcul Natural Porţile de Fier.